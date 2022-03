DBU med skarp Rusland-kritik: - Upassende og tonedøvt

DBU-direktør Jakob Jensen er mildest talt rasende over, at Rusland vil søge om EM-værtskabet

Der bliver talt med store ord fra DBU's side i disse timer, efter det er kommet frem, at Rusland har søgt om EM-værtskabet i 2028 eller i 2032.

- Det virker fuldstændig upassende og tonedøvt, at Ruslands fodboldforbund byder på en slutrunde i en situation, hvor UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund) har udelukket dem fra at deltage i deres turneringer, fordi de har indledt en invasion og en krig mod folkeretten, siger Jakob Jensen, der er direktør i Dansk Boldspil-Union.

Det blev en kendsgerning tidligere onsdag, at Det Russiske Fodboldforbund (RFU) havde meldt sig i kapløbet om at blive værter for EM i fodbold i 2028 eller 2032. Og det sker, som Jakob Jensen udtrykker det, mens Rusland fører krig i nabolandet.

Onsdag er der deadline fra de forskellige forbund om at udvise interesse i at være vært for EM i 2028. England, Nordirland, Irland, Skotland og Wales har også meldt sig som interesserede i et fælles værtskab for EM i 2028. Det samme gælder for Tyrkiet.

Russiske klubber og det russiske landshold er blevet udelukket fra UEFA's turneringer som følge af invasionen.

Jakob Jensen siger, at UEFA må gøre op med sig selv, hvordan og om de vil modtage Ruslands ansøgning.

- Jeg kan se, at UEFA jo heldigvis har meldt meget, meget klart ud om Rusland indtil nu - helt i overensstemmelse med, hvad vi har meldt ud, siger han.

I meldingen fra RFU udtaler medlem af forbundets eksekutivkomité Rustem Saymanov, at russernes liv fortsætter trods invasionen af Ukraine, og at der kan ske meget inden 2028 og 2032.

Det mener Jakob Jensen dog ikke, er en god nok grund til, at Rusland kan søge om værtskab nu.

- Man kan udelukke, at Rusland bør byde på noget som helst lige nu. I den situation verden er i lige nu, i den ufred, som Rusland har bragt til Europa, synes jeg, at Det Russiske Fodboldforbund skulle holde sig for god til at byde på nogen som helst slutrunder, siger DBU-direktøren.

