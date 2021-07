DBU melder udsolgt: 8000 danskere på Wembley

Knap 8000 danskere vil være på plads på Wembley, når Danmark onsdag spiller semifinale mod England ved EM.

Der er således udsolgt af de billetter, som Dansk Boldspil-Union (DBU) har fået stillet til rådighed. Det bekræfter DBU's direktør, Jakob Jensen, over for TV 2.

Det er primært danskere bosat i Storbritannien, der vil være på lægterne, da de britiske indrejserestriktioner grundet coronasmitte ikke har muliggjort tilrejsende fans fra Danmark.

Jakob Jensen glæder sig over opbakningen fra de mange danske fans på Wembley.

- Jeg var i Baku, hvor vi kunne mærke og se dem. Det giver et kæmpe rygstød til drengene, siger Jakob Jensen til TV 2, der desuden oplyser, at DBU sender 5000 dannebrogsflag til Wembley i London.

I første omgang meddelte DBU lige efter kvartfinalesejren over Tjekkiet, at man havde 5000 billetter til rådighed for danskere i Storbritannien, men det blev siden hævet til 7900.

Ifølge Udenrigsministeriet bor der cirka 30.000 danskere i Storbritannien.

I alt kan der være op til 60.000 tilskuere på Wembley til onsdagens semifinale.

Det er en del mere end de knap 42.000, der så England slå Tyskland på samme stadion i ottendedelsfinalen.

Vinder Danmark semifinalen, venter et opgør mod Italien i finalen, der også afvikles på Wembley.

Til finalen har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) lavet en særaftale med de britiske myndigheder om tilrejsende fans. Det betyder, at Danmark kan få 1000 tilrejsende fans ind på Wembley, hvis altså landsholdet kommer så langt.

De 1000 fans vil være i en striks smitteboble, hvor de rejser ud og hjem samme dag med chartret fly fra Danmark.

Billetterne fordeles via en lodtrækning blandt de fans, der har ansøgt, og hvis Danmark ikke kommer i finalen, bliver billetterne refunderet.

Danmark og England dyster onsdag i semifinalen fra klokken 21.00.