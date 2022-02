DBU meldt til politiet

Statsadvokaten undersøger i øjeblikket om der kan rejses sag mod DBU eller personer i DBU i den efterhånden meget omtalte sag om seks af de dyreste Champions Leaguebilletter i 2016.

Samtidig opfordrer flere politikere DBU til at iværksætte en ekstern undersøgelse af den betændte sag. Desuden bliver kulturministeren også involveret i affæren.

Det var DBU’s formand, Jesper Møller, der i 2016 bestilte de seks billetter hos UEFA.

Jesper Møller fik DBU til at lægge de 20.000 kroner ud, og beløbet blev trukket i hans løn. Det endte dog med, at Jesper Møller alligevel ikke skulle bruge billetterne, og derfor fik han sine penge tilbage.

I stedet havnede billetterne hos DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem andre mænd, som ikke har noget med DBU at gøre.

De seks betalte ikke for billetterne.

Kenneth Reeh tørrede i stedet regningen af på en driftskonto hos DBU. Siden forklarede DBU’s ledelse, at billetterne efterfølgende var blevet betalt af de seks fodboldturister. Det viste sig ikke at holde stik.

Kenneth Reeh tørrede regningen af på en driftskonto. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Det var en fejltagelse, meddelte DBU, som i juni sidste år hævdede, at der endelig var sendt en faktura til de seks mænd. Det har DBU dog ikke villet dokumentere.

Sagen har nu fået en direktør i et mindre firma til at anmelde DBU til Vestegnens Politi. Men her er den i første omgang blevet afvist på grund af forældelse.

Det har fået anmelderen til at sende sagen videre til statsadvokaten, som nu vurderer hele materialet.

Anmelderen ønsker at være anonym. Han oplyser til Ekstra Bladet, at han holder meget af fodbold, men han kan ikke forstå, at DBU’s ledelse blot vælger at vende det blinde øje til billetaffæren.

– Det ligner misbrug af fodboldens penge, og det bør efterforskes, siger direktøren.

På Christiansborg har billetaffæren vakt opmærksomhed hos flere partier.

Således siger Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup til Ekstra Bladet:

– DBU er en højt respekteret kulturinstitution i Danmark, hvor herrelandsholdet ved EM i sommer formåede at erobre alles hjerter. Samtidig spiller mange drenge og efterhånden også piger fodbold. De mange unge fodboldspillere ser op til og lader sig inspirere af deres landshold.

Peter Skaarup er selv en ivrig fodboldspiller, og fan for den sags skyld. Nu vil han kigge DBU i kortene. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix.

– Derfor er det ekstra vigtigt, at DBU går forrest og viser vejen i forhold til god skik og orden.

– Sagen vedrørende de uretmæssigt indkøbte Champions League-billetter burde have været håndteret straks og konsekvent. Det er en decideret hån mod det utal af frivillige trænere og ledere i DBU, der i realiteten lægger penge og fritid i at hjælpe vores børn med en god oplevelse på fodboldbanen, at der ikke er sket noget.

– Derfor vil jeg ovenpå denne historie rette henvendelse til kulturministeren med henblik på at få ryddet op i sagen.

– Vi må overveje, om vi skal have indført tilsynspligt fra myndighedernes side, men nu vil jeg i første omgang bede kulturministeren svare på følgende spørgsmål, siger Peter Skaarup.

– Kan kulturministeren redegøre for de strafferetlige aspekter i nedenstående sag vedr. tilsyneladende ulovlig anskaffelse af dyre fodboldbilletter via DBU’s konti, samt redegøre for, hvilke tiltag kulturministeriet har og benytter i forhold til at sikre, at danske kulturmidler ikke misbruges af ansatte i DBU eller andre sports- og kulturforeninger?

– Vil kulturministeren foranledige, at DBU iværksætter en ekstern undersøgelse af billetaffæren?

– DBU har flere gange forklaret, at billetterne nu endelig er betalt, men uden at fremlægge bevis derfor. Vil ministeren foranledige, at DBU fremsender bevis for, at billetterne er betalt af de seks personer, der benyttede dem ved Champions Leaguefinalen 2016 i Milano.

– Vil ministeren forklare på hvilken måde, der føres tilsyn med DBU’s brug af skatteydernes penge.

Flere vil have svar

Peter Skaarup er ikke den eneste politiker der kræver svar i billetsagen.

Der er således røre i både højre og venstre side af Folketingssalen.

Søren Søndergaard, idrætsordfører hos regeringens støtteparti, Enhedslisten, siger til Ekstra Bladet, at det for DBU’s egen skyld bør lægges åbent frem, hvad der er foregået.

– Nu har sagen kørt så lang tid, at en uvildig undersøgelse vil være en god måde at få det afsluttet på.

Venstres idrætsordfører, Sten Knuth, siger til Tipsbladet, at sagen bør undersøges til bunds.

– Vi kan ikke i Venstre afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i denne sag. Men nu har det nogen tid været artikler og debatter om emnet. Og derfor mener vi, at sagen bør undersøges til bunds, og om det er politiet eller andre, der laver en redegørelse, skal vi ikke afgøre, men det må være i DBU’s interesse, at sagen finder ro.

Eksperter: Det ligner mandatsvig

Ekstra Bladet har tidligere bedt eksperten Jakob Dedenroth Bernhoft om at gennemgå hele sagen om DBU og de seks billetter til Champions League-finalen i Milano i 2016.

Han er stifter af RevisorJura og partner i Fraud React, som bekæmper økonomisk kriminalitet.

Jakob Dedenroth Bernhoft forklarer:

– Først betaler Jesper Møller med et løntræk, men så får han pengene tilbage. Billetterne bliver dog ikke leveret tilbage til bogholderiet.

– De kører videre til Kenneth Reeh, og så sker der noget, der er helt galt.

– Han får billetter til en værdi af 20.000 kroner, og han skal selvfølgelig sørge for enten at betale dem direkte ind eller sørge for at de bliver trukket i hans løn.

– Det er at snyde sin arbejdsgiver for 20.000 kroner. Man har en pligt til at reagere.

Jakob Dedenroth Bernhoft mener, at Kenneth Reeh burde have været bortvist. Foto: Carsten Snejbjerg/Ritzau Scanpix.

– Jeg lægger vægt på, at det er så stort et beløb. Havde det været noget til 300 kroner, som man lige glemmer, kan det være en fejl, men ikke et beløb på 20.000 kroner.

– Det er dårlig forretningsførelse. Der er noget i administrationen, der ikke fungerer.

– Det er en klar bortvisning. Lige så snart det bliver opdaget, skal han bortvises uden løn i opsigelsesperioden og med et erstatningskrav om at betale pengene tilbage.

Nicolai Sivan Holst, der er lektor i strafferet ved Juridisk Institut på Københavns Universitet har for Tipsbladet gennemgået sagens dokumenter:

– Det ligner objektivt set mandatsvig. Spørgsmålet er, om det er gjort med forsæt. Det ville være det, man ville forsøget at trykprøve i en politiefterforskning, siger lektoren.

Mandatsvig har i hovedreglen en strafferamme på fængsel i op til et år og seks måneder.

Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, forstår ikke DBU’s håndtering af sagen:

– Det her lignede fra starten verdens mindste sag, som man kunne have løst ved at få orden på den med det samme. Nu er de i virkeligheden ved at skabe en meget større sag. Derfor opfordrer jeg DBU’s bestyrelse til at få sagen undersøgt eksternt, for de har et troværdighedsproblem, og det kan de ikke løse selv.

– De er kommet så langt ud i deres negligeringer og bortforklaringer, at man får den her mistanke om, at det er en del af noget større, Siger Jesper Olsen.

DBU har længe ikke ønsket at svare på spørgsmål i sagen.

I stedet får Ekstra Bladet følgende reaktion fra informationschef Jakob Høyer:

- DBU’s bestyrelse har fået en orientering - også om artiklernes fejlagtige konklusioner - og har taget denne til efterretning. DBU’s Repræsentantskab er ligeledes orienteret.

