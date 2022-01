DBU og kommerciel direktør Ronnie Hansen afbryder samarbejdet

Mens fodboldklubberne er i færd med at lave de sidste spillerhandler, inden vinterens transfervindue lukker i, skal Dansk Boldspil-Union (DBU) på jagt efter en ny mand til at styre den kommercielle afdeling.

DBU oplyser mandag, at man har stoppet samarbejdet med kommerciel direktør Ronnie Hansen.

- Vi er ikke enige om den videre vej frem, men jeg vil gerne sige tak og ønske Ronnie Hansen alt det bedste fremover, siger administrerende direktør Jakob Jensen i en skriftlig udtalelse i en mail fra DBU.

Ronnie Hansen blev ansat på posten i november 2020 og nåede altså kun lidt over et år i jobbet.

Jakob Jensen roser den nu forhenværende kommercielle direktør for blandt andet at 'have indgået flere visionære aftaler med nye og eksisterende partnere, ligesom vores fans har nydt godt af flere nye initiativer'.

Ronnie Hansen er fortid i DBU. Foto: Line Ørnes Søndergaard

Selv siger Ronnie Hansen også nogle få ord om afskeden med DBU:

- Det er velkendt i fodbold, at selv succesfulde trænere kan blive skiftet ud, hvis man ikke er helt enige om taktik eller spillefilosofi. Det er helt naturligt og en velkendt del af spillet.

- Jeg er stolt af det hold, jeg har fået sammensat, og af de resultater de har skabt. Jeg efterlader den kommercielle del af forretningen optimeret og med en rekordomsætning, lyder den skriftlige kommentar fra ham.

DBU oplyser, at man snarligt vil have et stillingsopslag klar til søgningen efter en ny chef for forbundets kommercielle aktiviteter.