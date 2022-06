DBU om ølkast: - Farligt på et helt andet niveau

Fælledparken gik i ekstase under første halvleg af Danmark-Kroatien. Der var bare lige et problem. Det mål, der fik bajerne til at flyve, blev annulleret, og alle de romerlys og den humle gik til spilde for ingenting

DBU sagde søndag stop.

Stop for storskærmsvisning af landskampe i Fælledparken, da ølkast har nået et nyt niveau og derfor truer sikkerheden til arrangementet.

Det fortæller kommunikationschef hos DBU, Jakob Høyer, til Ekstra Bladet.

- Vi kan desværre se fra beretninger, vi har fået, og klip, vi har set, at der ikke bare er blevet kastet med ølkrus. Der er også blevet kastet med fyldte øldåser og vist også glas.

- Det har været meget voldsomt, og det har været af en så alvorlig karakter, at vi ikke mener, det er forsvarligt at gennemføre i morgen, siger han.

Der har også været flere tilfælde af brug af pyroteknik under storskærmsarrangementerne. Foto: Emil Agerskov

Inden kampen mellem Danmark og Kroatien fredag blev der oprustet med flere vagter, og DBU mente derfor, at det var forsvarligt at vise kampen i Fælledparken, selvom der også var blevet kastet med øl til de forrige kampe.

- Det kan være hamrende ulækkert, hvis der bliver kastet med et åbent ølkrus, og det kan gøre ondt at få i hovedet, men at få en fyldt øldåse eller glasflaske i hovedet kan være farligt på et helt andet niveau, lyder det fra Jakob Høyer.

DBU arrangerede storskærmvisningerne i samarbejde med TV 2, der også havde placeret et studie i Fælledparken. Kanalchef på TV 2, Kristian Hyldgaard, er helt enig i beslutningen.

- Men vi er da mega ærgerlige over, at det ikke kan lade sig gøre. Det er vildt ærgerligt, at nogle få skal ødelægge det for alle, siger han.

Jakob Høyer er også træt af, at folk skal kaste med ting i disse menneskemængder.

- Jeg synes, det er en ufattelig kedelig tendens, der er med at kaste ting. Jeg synes også, vi har set det til koncerter på festivaler og i Tivoli. Der er åbenbart nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Storskærmen rykker indendørs

Selvom det virker som en umulig opgave at få bugt med ølkast til storskærmsarrangementerne, lukker Jakob Høyer ikke ned for idéen om at afholde dem i fremtiden.

- Vi bliver nødt til at evaluere om og hvordan, vi skal gøre det her en anden gang.

- Vi har et fantastisk VM foran os, hvor vi regner med, at storskærmsarrangementerne skal være indenfor, da det jo er i vintermånederne. Der kan vi lettere visitere folk og skrue op for sikkerhedsforanstaltningerne, siger han og kommer med en opfordring til dem, der ikke kan opføre sig ordentligt.

- Jeg håber, der kan være en selvransagelse, der gør, at de finder ud af, hvordan man opfører sig ordentligt, så vi kan gennemføre de her arrangementer.

Fejring i Fælledparken da Danmark slog Frankrig. Foto: Kenneth Meyer

Samme setup

Selvom det bliver en mere mennesketom Fælledparken, når Danmark spiller mod Østrig mandag aften, kommer det ikke til at få betydning for TV 2's op- eller nedtakt.

Det forsikrer fodboldredaktør på TV 2, Carsten Werge, om.

- Vi kommer ikke til at lave om på vores planer i morgen, det er helt sikkert. Vi har jo også det taktiske ekstra program, vi laver både før og efter, inde fra Parken, siger han.

Der vil også stadig være fanzone i timerne op til kampen.

Kampen mellem Danmark og Østrig starter 20:45 mandag, og du kan følge den live på ekstrabladet.dk.

