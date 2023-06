DBU om vilde Hjulmand-rygter: Kontrakten er uopsigelig

Det seneste halvandet døgns tid har Kasper Hjulmand trukket overskrifter.

Landstræneren blev nemlig meldt på blokken i Ajax tirsdag af et hollandsk medie.

Som fan af landsholdet behøver du dog ikke være nervøs for, at den tidligere FC Nordsjælland-træner pakker sin kuffert og tager til Holland inden længe.

Det er nemlig meget svært for Kasper Hjulmand at komme ud af sin kontrakt med DBU, selvom det teknisk set godt kan lade sig gøre.

Sådan lyder det fra Peter Møller - fodbolddirektør i DBU - i et interview med Ekstra Bladet.

- Vi har en aftale, som løber frem til sommeren 2024, og den er uopsigelig. Så det er det, vi forholder os til. Jeg forholder mig til, at vi gerne vil forlænge, og at Kasper er glad for at være i DBU. Der er ikke nogen, der taler om, at Kasper er på vej væk udover et hollandsk medie. Der er ingen fra Ajax, der har ringet til mig. Så det går jeg ud fra, er det første skridt, hvis man gerne vil have en træner.

- Vi kan heller ikke opsige kontrakten, fordi vi har en uopsigelig aftale med hinanden. Jeg forstår godt, at I spørger om det, men det er hypotetisk. Sidst vi talte med Kasper, ville han gerne fortsætte, og det vil vi også.

- Har I startet en dialog, om kontrakten skal være længere end 2024?

- Ja, men det har vi haft hele tiden og løbende. Vi ved, hvor vi har hinanden, og så længe vi deler den samme drøm om at udvikle dansk fodbold, så deler vi den samme drøm med mange af dem, vi arbejder sammen med.

- Hvis Ajax vil have Kasper Hjulmand, kan det ikke lade sig gøre, fordi kontrakten er uopsigelig?

- Ja, det er det, som er udgangspunktet. Vi kan ikke bryde den, og det samme gælder for Kasper.

- Kan Ajax heller ikke købe ham fri?

- Jo, det kunne de da godt, men det kræver, at vi går med til, at den bliver brudt. Det vil sige, at jeg går med til, at vi skifter landstræner midt i en kvalifikation. Jeg ved ikke, hvordan det lyder for dig, men for mig lyder det lidt underligt.

- Er det så dig, der skal bryde kontrakten, hvis den skal brydes?

- Ja. Hvis Ajax kommer og gerne vil købe Hjulmand fri, så skal de kontakte DBU. Det har de ikke gjort, og vi er ikke interesserede i at slippe Kasper, og han er ikke interesseret i at forlade DBU. Det er i hvert fald de snakke, vi har haft.

Ajax fyrede torsdag eftermiddag klubbens cheftræner John Heitinga og mangler derfor en ny mand i spidsen.

