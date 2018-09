DBU på desperat jagt efter landsholdsspillere i Superligaen

DBU har ifølge DR Sporten sendt et brev til Superliga-klubberne, hvori de beder potentielt interesserede spillere om at melde sig klar til at stille op for landsholdet inden mandag kl. 15

Når det danske landshold stiller op til kampene mod Slovakiet og Wales i denne uge, bliver det muligvis med et hold af Superliga-spillere, som ellers ikke ville være i nærheden af at starte på det danske landshold.

Det står klart, efter forhandlingerne mellem Spillerforeningen og DBU søndag brast, efter spillerne havde tilbudt en forlængelse af den aftale, der ellers var udløbet. Et tilbud som DBU tog som et afbud.

Fodbold-unionen har derfor sendt et brev til de 14 superligaklubber, hvori de beder alle spillere, som har lyst til at stille op for landsholdet, om at melde sig klar inden klokken 15 mandag.

Det skriver DR Sporten.

Det alternative landshold vil så blive udtaget mandag aften, mødes tirsdag og spille onsdag.

Tidligere bekræftede DBU desuden, at Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson ikke kommer til at stå i spidsen for et landshold, som de ikke selv har udtaget.

Eventuelle spillere, som melder sig klar, men ikke bliver udtaget til landsholdet, bliver lovet fuld fortrolighed.

Hvorvidt der kommer tilmeldinger bliver spændende at følge. I weekenden sagde Hobros Vito Hammershøi-Mistrati, at han ville stille op, men han stod senere frem og beklagede sine udtalelser og tilføjede, at det ikke blive blive til noget, nu han havde læst tingene igennem.

Skal du til Slovakiet og overvære landskampen? Eller har du set noget, der kunne være interessant i forhold til konflikten? Så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

