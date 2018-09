DBU på knæ for divisionsklubber: Vi håber, I vil støtte os

Klubber fra de lavere rækker i dansk fodbold har nu fået muligheden for at opfordre sine spillere til at spille landsholdsfodbold

Et dansk A-landshold i fodbold med profiler fra Brønshøj, Vanløse, B93 og AB. Måske tilsat lidt kræs fra Fremad Amager og Hvidovre.

Man kunne måske føle sig sendt tilbage til 1960'erne eller 1970'erne, men kalenderen skriver 2018, og dansk fodbold befinder sig i en aktuel krise, der nu smitter af på føromtalte klubber, der befinder sig i henholdsvis 1. og 2. division.

For de kan meget vel ende med at stille spillere til rådighed for DBU til de forestående landskampe mod Slovakiet og Wales.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et brev fra DBU, der er stilet til netop klubberne, der huserer i de to rækker under Superligaen.

Her understreger DBU, at man har taget kontakt til Superliga-klubberne, men ikke fået det ønskede svar, og derfor nu ser sig 'nødsaget til at kontakte jer som ansvarlige for 1. og 2. division'.

- Vi ved godt, at I som klubber, og spillernes arbejdsgivere, på ingen måde hverken kan eller skal presse jeres spillere til at stille op, uanset hvor vigtig denne sag måtte være for dansk fodbold, og dansk landsholdsfodbold i særdeleshed, men håber at I vil støtte op og hjælpe med distribution af brevet, i håb om, at vi lykkes med at samle et hold, så vi på bedst mulig vis, kan få afviklet de to kampe, skriver elitechef Kim Hallberg i en mail til de 36 divisionsklubber.

Han tilføjer, at det ikke er uvæsentligt over for UEFA at kunne redegøre for, at DBU har gjort, hvad der står i unionens magt for at stille stærkest muligt til kampene.

Det fremgår desuden af brevet, at spillerne har til kl. 19 mandag aften til at give besked. I brevet, som DBU tidligere sendte ud til Superliga-klubberne, var deadline for interesserede spillere kl. 15.

Herunder kan du læse det brev, som DBU håber, at divisionsklubberne vil videreformidle til deres spillere.

