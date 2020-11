DBU på spanden: Aftale suspenderet på fjerde måned

Det er nu over tre måneder, siden DBU blev sat i en klemme mellem loven og en af forbundets store sponsorer, Arbejdernes Landsbank. Det endte med, at parterne måtte suspendere sponsoraten. Det var meningen, at de skulle finde en løsning for, hvordan de kunne fortsætte parløbet, men den løsning lader vente på sig.

Både banken og DBU bekræfter over for tipsbladet.dk, at sponsoraftalen stadig er sat i bero. Det er dog ikke nogen holdbar situation i det lange løb.

- Det er noget, vi arbejder på, men på et tidspunkt kan den ikke stå i bero mere, siger Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

- Det er er en underlig situation, for vi skal lave en løsning med DBU, som vi ikke har en tvist med. Her er det en tredjepart, der har bragt os i situationen.

Den tredjepart er Folketinget. Den 1. juli trådte en ny lov mod kviklån i kraft, og den forbyder blandt andet, at pengeinstitutter og spilleselskaber reklamerer sammen. Det betyder, at Arbejdernes Landsbank og Oddset, en af DBU's andre store sponsorer, ikke kan optræde på landsholdets træningstrøjer. Også selv om banken ikke udbyder kviklån.

I august måtte banken derfor trække sig fra trøjerne, og til gengæld betalte DBU en kompensation. Dengang sagde Froulund til Ekstra Bladet:

-Hvis der ikke kommer en meget hurtig løsning, er der for os ingen grund til, vi fortsætter som sponsor for landsholdet.

Den konsekvens er han ikke klar til at drage endnu.

-Teknisk set er aftalen sat i bero, men vi snakker jo med dem. Det er ikke en normal situation. I en normal situation stopper man med dialogen, hvis der ikke er et sponsorat, men vi snakker og håber, vi kan komme i gang igen, siger Peter Froulund.

Også hos DBU tror og håber de på en snarlig afklaring, som erhvervsminister Simon Kollerup gav udtryk for i september.

- Vi ved fra både ministeren og kredsen af aftalepartier, at de har givet udtryk for, at der vil komme en ændring af reglerne, så de ikke længere rammer både landsholdet, dansk fodbold og dansk idræt så uhensigtsmæssigt, som vi har set. Den erkendelse er vi glade for, siger kommunikationschef Jakob Høyer.

- Vi er lidt ærgerlige over og noget utilfredse med, at det har taget så lang tid. Men centraladministrationen og ministerierne er ramt af samme coronakrise som resten af samfundet. Vi håber og forventer, at der meget snart er en løsning.

DBU og Arbejdernes Landsbank venter nu på fjerde måned på at sætte sponsoratet i gang igen, efter banken måtte trække sig for ikke at komme i karambolage med loven. I den tid har DBU altså måtte undvære en af sine primære sponsorer.

Samtidig har forbundet selv meldt ud, at de manglende tilskuere til landskampe i efteråret koster 20-25 millioner kroner i mistede indtægter. Kommunikationschefen vil ikke sige, hvor hårdt det suspenderede sponsorat rammer økonomisk, men ligegyldigt er det ikke.

- Arbejdernes Landsbank er en virkelig god partner for os, fordi de går så aktivt ind og omfavner både herrelandsholdet og fodbold i det hele taget. Når de oplever ikke at kunne bruge deres partnerskab fuldt ud, er det selvfølgelig rigtig beklageligt. Det er også derfor, vi er glade for, at der forhåbentlig er en løsning på vej så hurtigt så muligt. Så har vi en dialog om, hvordan vi løser den utilsigtede pause, der har været. Men det tager vi direkte med Arbejdernes Landsbank, siger Jakob Høyer.

Tipsbladet.dk har rettet henvendelse til Erhversministeriet og afventer svar på, hvornår DBU og sponsorerne kan forvente en afklaring.

