DBU reagerer: - Godt de holder pause

'Vi takker for støtten, men føler det er tid til at give stafetten videre.'

Sådan lød det onsdag fra den udskældte fangruppering 'De Danske Rødder', som i flere år har dirigeret taktstokken på Parkens endetribune Den Røde Mur.

I et opslag i Facebook-gruppen 'Den Røde Mur' kritiserer grupperingen blandt andet Dansk Boldspil-Union (DBU) for 'hetz', efter seks fans i den forgangne uge fik tildelt to års karantæne fra alle landskampe.

DBU tager kritikken med ro.

- Vores sikkerhedsfolk har vurderet sagerne, og der er overtrædelser af en række ordensregler. Derfor gav vi karantæne til de seks personer, siger kommunikationschef Jakob Høyer til Ekstra Bladet.

'De Danske Rødder' har i flere år stået for stemningen på Den Røde Mur. Foto: Jens Dresling

Det ærgrer dog DBU, at 'De Danske Rødder' nu er gået i opløsning.

- Det er ærgerligt, de har trukket stikket. Men når nogle ikke opfører sig ordentligt, så er det meget godt, de holder en pause.

- Det er ærgerligt, vi står i den situation, men vi må passe på trygheden og sikkerheden, siger Jakob Høyer, som dog bemærker, at det kun er få, der har haft truende og grænseoverskridende adfærd.

Samarbejder med alle

- Vi vil helst have, at mange fangrupper kommer på stadion. Vi samarbejder med alle om at skabe en god stemning, og vi oplever en stor stigning i tilfredshed fra fans, siger kommunikationschefen, som i forhold til karantænerne henviser til Parkens paragraf 6 om 'regler for ophold'.

- Vi har sagt til dem ('De Danske Rødder', red.) undervejs, at der var uacceptabel adfærd, siger han.

- Har i været for længe om at reagere?

- Det synes jeg ikke. Der er god tid til de næste kampe.

Selvom 'De Danske Rødder' nu er fortid, vil det stadig være muligt at støde ind i rødderne på tribunen.

'De Danske Rødder er som gruppe lukket, men interessen for landsholdet forsvinder ikke, og tidligere medlemmer vil fortsat komme i Parken,' oplyser de i det føromtalte opslag.

23. marts indleder herrelandsholdet EM-kvalifikationen med en kamp mod Finland i Parken.