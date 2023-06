DBU sætter Marabou-kampagner på pause

DBU har valgt at at sætte alle deres aktiviteter med Marabou på pause

VM i kvindefodbold står for døren.

Men inden festen starter for det danske landshold i Australien og New Zealand, har DBU valgt at sætte alle deres aktiviteter med Marabou, der en af Kvindelandsholdets fem hovedpartnere, på pause.

Det sker, fordi chokolademærkets ejer - virksomheden Mondelez - er kommet på Ukraines sorte liste over firmaer, som, myndighederne i Ukraine mener, bidrager til Ruslands krigskasse.

DBU bekræfter beslutningen over for Ekstra Bladet.

- Vi er opmærksomme på, at Ukraines myndigheder har Mondelez på deres sorte liste på grund af deres aktivitet i Rusland. Derfor har vi den seneste uge haft dialog med Mondelez i Norden og sammen besluttet, at vi indtil videre sætter alle aktive kampagner med Marabou og Kvindelandsholdet på digitale platforme og på de sociale medier på pause, oplyser DBU i en mail.

Annonce:

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med kommunikationschef, Jakob Høyer.

- Hvorfor stopper I ikke samarbejdet helt?

- Vi har brug for at forstå alle detaljer og udviklingen på området, før vi tager en endelig beslutning, men det er klart, at vi overvejer, om vi kan fortsætte samarbejdet på den længere bane, siger Jakob Høyer.

Mondelez ejer brands som Marabou, Toblerone, Daim, LU, Milka, O’Boy, Côte d’Or og Oreo.

Men mens andre globale giganter som Heineken, Toyota, Rebok, Adidas, Uniqlo og Starbucks har trukket sig ud af Rusland som følge af angrebet på Ukraine, er Mondelez blevet og har fortsat sin produktion.

- Vi bemærker, at Mondelez' produkter, der sælges i Danmark og Norden, ikke er fremstillet i Rusland eller direkte eksporteret til Rusland. Vi fortsætter med at diskutere spørgsmålet med Mondelez for at forstå mere og sikre, at enhver aktivitet ikke er i modstrid med DBU’s principper og handlinger, skriver DBU videre.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

DBU's pressechef, Jakob Høyer. Foto: Jan Sommer

DBU-hovedpartner siden 2021

Siden marts 2021 har Marabou været partner hos DBU samt officiel sponsor, og derfor har man i de danske butikker kunne støde på fodboldindpakninger på deres produkter, hvilket stadig vil være muligt, men alle fremadrettede aktiviteter stoppes.

Styret i Kiyv anklager de virksomheder, der findes på den sorte liste, for at gøre betydelige forretninger med Rusland og derigennem finansiere Vladimir Putins krigsførelse i Ukraine.

DBU mener dog, at de følger de anbefalinger, myndighederne har på området.

- På sidste års repræsentantskabsmøde vedtog DBU’s repræsentantskab en resolution til støtte for Ukraine, ligesom DBU ved mange lejligheder har vist støtte til Ukraine – både på og uden for banen.

Annonce:

- DBU følger de danske myndigheders anbefalinger på området og bakker op om UEFA’s mange tiltag i forbindelse med krigen i Ukraine, herunder beslutningen om at suspendere alle russiske fodboldklubber og landshold fra alle europæiske turneringer. Både klubber og landshold.

Mondelez’ administrerende direktør, belgieren Dirk Van De Put, har tidligere til mediet Tijd fortalt, at beslutningen om at forblive i Rusland var 'den sværeste i karrieren'.

VM i kvindefodbold spilles fra 20. juli til 20. august. Pernille Harder og co. er gruppe med Kina, England og Haiti.