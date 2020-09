DBU scorer stort på voldsom million-aftale

Se også: Afsløring: TV2 betaler kassen for landsholdet

Det kan godt være, resultaterne har været på det jævne i Kasper Hjulmands to første landskampe.

Ingen mål og blot ét point efter de to landskampe mod Belgien og England.

Men det er helt forståeligt, hvis der alligevel er fest og glade dage i betonbunkeren hos DBU i Brøndby.

For det vil være helt naturligt at fejre den nye tv-aftale, som netop er offentliggjort. En tv-aftale, der gælder fra 2022-2028 for Danmarks kval- og testkampe til EM 2024, VM 2026 og EM 2028.

Det er en samlet aftale, der sikrer DBU et trecifret millionbeløb.

DBU har på forhånd bedt UEFA sælge tv-rettighederne. Derved har DBU reelt ikke haft indflydelse på, hvem der ender med rettighederne i hånden. Den øvelse har sikret DBU et beløb i niveauet 90 mio. kr. – uanset hvem der endte som rettighedshaver.

Derudover, erfarer Ekstra Bladet, får DBU 30 procent udover det faste beløb, hvis tv-rettighederne bliver solgt for et højere beløb.

Da TV 2 netop har sikret sig rettighederne for et svimlende beløb på 165 mio. kr. om året i seks år fra 2022-2028, scorer DBU altså yderligere 22,5 mio. kr. årligt på den nye tv-aftale.

Derved lander DBU på en samlet årlig indlæg i niveauet 112,5 mio. kr. for tv-indtægter på landsholdet

Den nye tv-aftale træder i kraft 1. juli 2022 og gælder altså i seks år.

DBU kan nok godt overleve, at unionen i de netop to overståede landskampe er gået glip af indtægter i niveauet 12-14 mio. kr., fordi der ikke måtte være tilskuere i Parken.

Hvis DBU skal afvikle efterårets resterende tre hjemmekampe – mod Færøerne, Sverige og Island – uden tilskuere, forventes det at koste unionen 25 mio. kr.