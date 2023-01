DBU slår fast: Anede intet om voldsepisode

Dansk Boldspil-Union har været uvidende om den voldssag, som landsholdets tidligere kok Per Thøstesen tirsdag blev dømt i

Per Thøstesen, der gennem 20 år har været kok for det danske fodboldlandshold, blev tirsdag dømt for vold i Østre Landsret.

Landsretten stadfæstede en dom på 40 dages ubetinget fængsel, som Thøstesen fik sidste år i Københavns Byret.

Men selvom det er næsten to år siden, at Thøstesen ifølge retten slog en taxachauffør to gange med flad hånd, så har Dansk Boldspil-Union intet anet om episoden før nu.

Det oplyser DBUs kommunikationschef Jakob Høyer til Ekstra Bladet i en SMS i forlængelse af tirsdagens forsøg på at få DBU i tale.

Thøstesen var frem til 1. december ansat som kok for det danske fodboldlandshold.

I et opslag på sin Instagram-profil takkede han i slutningen af november for sine mere end 20 år som landsholdskok.

Til daglig driver Per Thøstesen restauranten Bistro Boheme på Esplanaden i København. Foto: Tobias Kobborg

Annonce:

Slog taxachauffør

Ekstra Bladet kunne tirsdag berette, at Per Thøstesen i Østre Landsret var blevet idømt 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold efter straffelovens paragraf 244.

Voldsepisoden fandt sted 25. februar 2021 i en taxa ved Trianglen på Østerbro.

Thøstesen havde været til en frokost i Hellerup, og på vej hjem til Østerbro, hvor han bor, opstod der uenighed mellem ham og taxachaufføren.

I forbindelse med skænderiet har retten fundet det bevist, at Per Thøstesen slog taxachaufføren med flad hånd - de er dermed enige i byrettens vurdering af sagen.

Per Thøstesen havde været til frokost i Hellerup, hvor han efterfølgende blev hentet i en taxa, som skulle køre ham hjem til Østerbro.

Chaufføren og kokken er uenige om, hvorfor taxaen stoppede ved Trianglen, da det ikke var slutdestinationen. Men her har landsretten vurderet, at Per Thøstesen to gange slog taxachaufføren med flad hånd.

Slagene kostede taxachaufføren to tandproteser.

Flere vidner beskrev Per Thøstensen som værende beruset under episoden.