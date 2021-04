DBU-sponsorer: Dybt kritisabelt, men vi fortsætter

Medie: Hovedsponsor vil bryde øjeblikkeligt med DBU

Arbejdernes Landsbank har fredag bekræftet, at de gerne vil ud af sin kontrakt med DBU, selvom den først udløber efter VM i Qatar i december 2022.

Hos de øvrige store sponsorer har man ingen planer om at forlade DBU på grund af situationen i Qatar, hvor flere tusinde er døde under stadionbygningen, og der tales om brud på menneskerettighederne.

- Vi tager naturligvis situationen vedrørende Qatar meget alvorligt og følger udviklingen nøje, skriver Hummels Marketing Manager, Morten Lund, i en mail til Ekstra Bladet.

- Vi er i løbende dialog med alle relevante parter, herunder DBU, som vi forventer at fortsætte vores gode samarbejde med, lyder det videre fra Hummel-bossen.

Heller ikke hos Danske Spil er der et exit på vej.

- Danske Spil er hovedsponsor for både herre- og kvindelandsholdet i fodbold. Det er vi, fordi vi ønsker at støtte både bredde- og elitefodbolden i Danmark, ligesom vi også støtter mange andre sportsgrene, lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet fra Søren Andersen, der er kommunikations- og pressechef hos Danske Spil.

- Vi synes, det er dybt kritisabelt, hvad der foregår i Qatar, men vores sponsorat er ikke en blåstempling af et enkelt land. Det er en opbakning til fodbold i Danmark, og den opbakning ønsker vi fortsat at give, ligesom vi også fortsat vil støtte OL-atleter, sportsklubber med flere, skriver Danske Spil-chefen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt såvel Hummel som Danske Spil omkring det møde, der for nylig skulle være afholdt mellem DBUs storsponsorer omkring Qatar-situationen, men det har de ikke svaret på i deres skriftlige svar, ligesom de heller ikke har kommenteret, hvordan det passer med deres CSR-strategi, eller hvad de synes om DBUs og landsholdets måde at håndtere Qatar-problematikken i forbindelse med de seneste landskampe.

Til Ekstra Bladet bekræfter Carlsbergs kommunikationsdirektør, Christian Wulff Søndergaard, at der har været afholdt et møde mellem sponsorerne.

Men, som han tilføjer, sker det med jævne mellemrum.

- Selvfølgelig er der en løbende dialog mellem DBU og partnerne. Om alt muligt. Også omkring hvordan man bedst støtter og arbejder sammen om sponsoraterne, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har holdt et møde, men det gør vi som sagt løbende, og jeg kommer ikke til at referere til den diskussion med DBU eller de øvrige partnere, siger han.

Carlsberg er ifølge Christian Wulff Søndergaard ikke på vej ud af samarbejdet med Dansk Boldspil-Union, som man har sponsoreret i mere end 40 år.

- Vi er partner og har været det i over 40 år. Det er vi glade for, og det er vigtigt at understrege, at vi sponsorerer landsholdet – ikke de forskellige slutrunder, kommer det med henvisning til debatten om VM-slutrunden i Qatar.

Han ønsker dog ikke at gå yderligere ind i emnet Qatar som VM-vært næste år.

Landsholdet valgte i to af de netop overståede kvalifikationskampe til VM-slutrunden diskret at få taget et par hurtige billeder i t-shirts med teksten 'football supports change', mens DBU ellers har ladet det være op til politikkerne at tage stilling til et muligt boykot af Qatar.

Arbejdernes Landsbank har fredag slået fast, at deres exit-planer fra landsholdet ikke skyldes situationen i Qatar, men mere den såkaldte kviklåns-lov, der betyder, at de ikke må optræde på tøjet sammen med Danske Spil. Den lov skulle dog være på vej til at blive ændret.

