DBU-storsponsors kattelem: Fristen er overskredet

Arbejdernes Landsbank er snart fortid som en af DBU's største sponsorer.

Selv om alt åndede fred og idyl, da der i februar kom en melding om kviklånsloven blev lavet om, har banken altså sikret sig en kattelem til at komme ud af sponsoratet, hvis ikke loven var vedtaget i Folketinget inden en aftalt dato.

For Arbejdernes Landsbank har tydeligvis ikke været tilfreds med forløbet, hvor banken har kæmpet for at få ændret loven. Men vedtagelsen lader vente på sig, og nu er banken blevet træt af at vente på politikernes endelig beslutning.

- Hvilken frist har I overfor DBU sat som skæringsdato for, at loven skulle være vedtaget?

- Jeg kan ikke kommentere på en konkret dato, men fristen nærmer sig meget hastigt, siger Peter Froulund, kommunikations- og marketingchef i Arbejdernes Landsbank.

- Er den frist i næste uge?

- Fristen er meget, meget tæt på at være overskredet, fastslår han.

Landsholdets storsponsor Arbejdernes Landsbank stopper samarbejdet i utide. Foto: Lars Poulsen

Folketinget har allerede førstebehandlet ændringerne til loven om markedsføring, men andenbehandlingen finder først sted 20. april, og den endelige vedtagelse af lovændringerne i Folketinget skal finde sted 22. april.

- Vi har rykket os flere gange i den her sag om kviklånsloven. Nu rykker vi os ikke mere. Vi har sat en deadline, og sådan er det.

- Derfor ligger vi også i forhandlinger med DBU om at udtræde af sponsoratet, fastslår Peter Froulund fra Arbejdernes Landsbank til Ekstra Bladet.

Siden kviklånsloven blev vedtaget har kun Danske Spil været på landsholdets træningstøj. Foto: Lars Poulsen

Tidligere var Danske Spil og Arbejdernes Landsbank på tøjet side om side, hvilket ikke er tilladt i øjeblikket. Foto: Lars Poulsen

Meget tyder simpelthen på, at Folketinget ikke kan nå at overholde den endelige deadline, som Arbejdernes Landsbank har sat op overfor DBU.

Derfor er der ingen vej tilbage for DBU, der altså mister en af unionens største sponsorer.

Arbejdernes Landsbank har dog ikke betalt én krone i sponsorat siden problemerne om kviklånsloven blev kendt sidste efterår. Den lov fastslog, at banker og spiludbydere ikke må optræde sammen på hverken trøjer, sponsorvægge eller på bandereklamer.

DBU's andre store partnere er Hummel, Carlsberg, Stark og Danske Spil.

