DBU udelukker tre spillere for lattergas

DBU har valgt at udelukke tre spillere fra U17-landsholdet, fordi trioen valgte at anskaffe sig lattergas i forbindelse med en træningslejr på Cypern tidligere på måneden. Det skriver BT.

Det kan ikke dokumenteres, at alle tre spillere har indtaget lattergas, men de har med sikkerhed anskaffet sig det, og det strider mod reglementet i DBU.

Derfor har unionen valgt at udelukke de tre ungdomslandsholdsspillere i de kommende to landskampe.

- Vi har været i tæt dialog med spillernes klubber i forhold til at håndtere det her, og hvad det egentlig er, der er sket. Vi har efterfølgende haft spillerne og deres forældre til samtale, hvor vi har forklaret dem, at det er noget, vi ser med ganske alvorlige øjne på, da vi har nultolerance over for indtagelse af alkohol, lattergas og andre rusmidler på vores landshold, forklarer Flemming Berg, der er talentudviklingschef i DBU, til BT.

Lattergaspatroner er ikke ulovlige i Danmark, men det er ikke lovligt at sælge dem med henblik på misbrug eller beruselse. I dette tilfælde har DBU altså skønnet, at der er sket et brud på reglerne.

Flemming Berg siger til BT, at det er første gang, han har oplevet en sag af den karakter i DBU, men at der fremover vil blive strammet op på reglerne.

