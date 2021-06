DBU: Vi bliver ikke klar til 25.000 fans mod Finland

Dansk Boldspil-Union (DBU) bliver ikke klar til at lukke 25.000 tilskuere ind i Parken til den første EM-kamp mod Finland lørdag.

Det oplyser administrerende direktør Jakob Jensen til TV2.

- Svaret er nej. Det kan vi ikke nå. Vi kan forhåbentlig nå det til de to næste kampe, siger Jakob Jensen.

Dermed vil der til den første kamp være 15.900 tilskuere i Parken.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier er ellers blevet enige om, at der kan lukkes 25.000 tilskuere ind til EM-kampene i Parken.

Det blev en realitet natten til torsdag som led i en aftale om yderligere genåbning.

- Det er jeg superglad for. Vi har kæmpet for flest mulige fans, siger Jakob Jensen.

DBU-direktøren håber altså, at man kan nå at blive klar til at lukke 25.000 tilskuere ind til de to kampe mod Belgien og Rusland.

De spilles henholdsvis 17. og 21. juni.

- Hvis vi skal have flere ind på stadion, skal de sidde på de tomme stole imellem dem, der allerede har købt billetter. Så kunne man sige: 'Kan de ikke bare bytte billet?' Nej, det kan de ikke, for alle skal coronaregistreres præcis dér, hvor de sidder.

- Så det er en kæmpe opgave, vi har fået af politikerne. Den tager vi på os, men vi kan ikke nå det til kampen mod Finland, siger han.