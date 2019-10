DBU's stor-stadion: Hvor skal pengene komme fra?

Et fodboldstadion med plads til 50.000 tilskuere i hovedstadsområdet.

DBU’s formand, Jesper Møller har luftet visionerne og ambitionerne om et nyt stort stadion, så Danmark i fremtiden kan søge om EM for kvinder i 2025 alene og være en del af en ansøgning om VM for kvinder i 2027 sammen med de øvrige nordiske lande.

Men hvordan skal planen udføres og hvem skal stå for finansieringen?

Lige nu blafre svarene i vinden.

- Hvis vi ikke tænker stort og har visioner, bliver vi kritiseret for det. De her ambitioner sigter fem-ti år ind i fremtiden. For os er det vigtigt, at vi både tænker på en arena, et nyt domicil til DBU og ét træningsanlæg. Det kan ligge sammen eller hver for sig, siger Jesper Møller og uddyber:

- Nu starter vi et analysearbejde for at se på mulighederne. Andre lande kan godt bygge stadion med en kapacitet på 50.000, så skal vi også undersøge det.

- Dog ligger det fast, at DBU indgår ikke i nogen former for projektet, hvis ikke det er bæredygtigt, siger Jesper Møller og slår fast:

- Jeg er en forsigtig nordjyde, der ikke træffer beslutninger som bringer DBU’s økonomiske fundament i farezonen.

Om Parken eller Brøndby Stadion skal udvides, alternativt bygges helt nyt, har Jesper Møller ikke svaret på her og nu.

Det koster formentlig i niveauet 2,5 mia. kr. at bygge et nyt stadion, det er endnu uafklaret, om Parken overhovedet kan opgraderes i hjørnerne.

- Når vi kigger rundt, bliver der renoveret og bygget nyt mange steder. Vi ser det i Finland, i Ungarn og for år siden blev Friends Arena færdig i Sverige.

Jesper Møller vil gerne trække EM for kvinder i 2025 til Danmark, lige som han gerne vil være medvært ved VM i 2027 for kvinder. Det kræver større stadion. Nu skal DBU i gang med at undersøge mulighederne. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Beslutning om et halvt år

- Vi vil gerne være vært for kvinde EM i 2025 og medvært for kvinde VM i 2027. Derudover har vi ambitioner om at få en Europa League-finale på et tidspunkt. Det kan kun ske, hvis vi har et stadion med en kapacitet på 50.000 pladser, forklarer han.

- Nu er visionerne luftet og så vil vores folk rejse rundt og se på andre løsninger i andre lande. Samtidig skal der også holdes møder med klubber og kommuner i hovedstadsområdet. Så må vi i løbet af et halvt år se, om de her planer er realistiske. Vi skal i hvert fald ikke stå i en situation, hvor vi ikke har undersøgt mulighederne, påpeger Jesper Møller, der pointerer, at det stadion, der er i tankerne til daglig skal bruges til kampe i Superligaen. Og her er enten Brøndby eller FCK i spil i hovedstadsområdet.

Jesper Møller har også fonde i tankerne til finansiering af at opfylde DBU's vision om et stadion til 50.000 tilskuere.

- Men først er det vigtigt at tale med kommunerne og klubberne, påpeger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AGF: Vi er klar med 50 mio. kr.

AGF har længe været klar. Nu skubbede Jesper Møller til snebolden med en melding om, at Aarhus snart skal have et nyt, stort fodboldstadion.

Det gjorde DBU-formanden, fordi han tænker det ind i en større sammenhæng. Han vil gerne have EM for kvinder til Danmark i 2025 og en mulig U21-slutrunde i fremtiden.

Det kræver flere store stadion i Danmark. Og flere med en kapacitet på 25.000 tilskuere.

Hvis Aarhus Stadion bliver udbygges vil det være eneste stadion i vest Danmark med så stor kapacitet, fordi det danske landshold skal rundt i landet og spille kampene.

- Vi har brug for nogle hjælper os. Det handler om der bliver skubbet til snebolden. Vi er klar med 50 mio. kr. til anlægsprojektet. Vi er også parate til at betale en højere leje af stadion, forklarer Jacob Nielsen, direktør i AGF.

AGF-direktør Jacob Nielsen (t.v) i samtale med Lars Fournais, formand for AGF. Direktøren siger,a t AGF står klar med 50 mio. kr. til opførelsen af nyt stadion. Foto: Ernst van Norde.

Han har et projekt med et stadion med 20.000 pladserne liggende klart til en pris på 300 mio. kr.

Han erkender samtidig, at der skal fondsmidler på bordet, lige som en række byggeretter skal sælges.

- Kommunen har foreløbig afsat én mio. kr. til at undersøge tingene nærmere samt involvere borgerne i området. Vi håber der kommer en politisk beslutning inden for overskuelig fremtid, fastslår AGF-direktøren.

Borgmester Jacob Bundsgaard skal i november afholde en anlægskonference for byrådspolitikerne i Aarhus. Her er stadionplanerne en del af den konference.

- Byrådet har sat penge at til en proces, hvor man får inddraget de borger-interessenter, der er i området, og om man kan få fundet en tilstrækkelig finansiering til at kunne bygge et nyt stadion, siger Jacob Bundsgaard.

- Vi fortsætter den proces, vi er på vej til at sætte i søen i Aarhus, og så vil vi inddrage DBU og høre nærmere omkring, hvad det er, at vi skal fylde det her stadion med fra DBU’s side, så vi får det tænkt med ind i planerne, forklarer borgmesteren over for DR.

Se også: Bombe under Parken: Vil have nyt stadion til 50.000 tilskuere

Se også: Millionerne vælter ind hos Daniels KloAgger

Se også: DBU i flytteplaner