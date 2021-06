De Bruyne og Hazards skader skal undersøges mandag

De belgiske stjernespillere Eden Hazard og Kevin De Bruyne skal mandag skannes for at få undersøgt omfanget af deres skader.

Det siger Belgiens landstræner, Roberto Martínez, efter at holdet søndag vandt 1-0 over Portugal ved EM i fodbold.

Kevin De Bruyne måtte lade sig udskifte kort efter pausen, efter at han i første halvleg havde fået et skrub på anklen.

Eden Hazard blev udskiftet i det 87. minut med et muskelproblem.

- Vi skal bruge 48 timer til at undersøge omfanget af skaderne, siger Martinez.

- Med Kevin De Bruyne er det anklen. Det var virkelig en slem tackling. Med Eden handler det mere om en fornemmelse i musklen. Vi tager tilbage til Belgien i aften og foretager skanningerne i morgen.

Dermed venter nogle nervepirrende dage for Belgien, inden at holdet fredag står til at møde Italien i kvartfinalen.

1-0-sejren til Belgien blev sikret på et brag af et langskud af Thorgan Hazard.

Men belgiernes drøm om en EM-triumf kan potentielt lide et alvorligt knæk, hvis skaderne viser sig at holde Hazard og De Bruyne ude i længere tid.