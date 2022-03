De er også klar til VM

USA og Mexico er klar til VM i fodbold i Qatar senere i år efter den sidste spillerunde i Det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbunds (Concacaf) kvalifikationsgruppe.

I forvejen havde Canada kvalificeret sig fra gruppen. Costa Rica slutter på fjerdepladsen og skal ud i en playoffkamp.

I sidste spillerunde natten til torsdag dansk tid tabte USA 0-2 til Costa Rica på udebane, men USA går videre på en bedre målscore end modstanderen.

USA gik ind til den sidste af de 14 kvalifikationskampe i vished om, at et uafgjort resultat eller et nederlag på mindre end seks mål var nok til at sikre VM-deltagelsen.

Mexico vandt hjemme 2-0 over El Salvador.

Canada slutter på gruppens førsteplads trods et nederlag på 0-1 i Panama.