De fem kan blive udelukket fra landsholdet

Det er ikke kun klubfodbolden, der står over for radikale ændringer med etableringen af den såkaldte Super League.

UEFA truer i direkte vendinger med, at spillere fra de indtil videre 12 klubber vil blive nægtet adgang til de respektive landshold.

'... og deres spillere kan blive afskåret fra muligheden for at repræsentere deres landshold', lyder det i pressemeddelelsen fra UEFA.

Helt konkret ville det få konsekvenser for de danske landsholdsspillere Simon Kjær, Christian Eriksen, Andreas Christensen, Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg, da deres klubber alle er blandt de 12 klubber, der er gået sammen om at etablere Super League.

Derudover skal yderligere otte klubber medvirke i turneringen, hvorfor flere danske landsholdsspillere kan blive viklet ind i problematikken.

Simon Kjær og Christian Eriksen kan blive fanget mellem to stole, hvis turneringen bliver en realitet. Foto: Lars Poulsen

Ifølge de 12 klubbers udmelding skal den første udgave af turneringen afvikles 'så hurtigt som muligt', men det er næppe sandsynligt, at det bliver fra den kommende sæson.

Simon Kjærs og Andreas Christensens kontrakter udløber sommeren 2022, så de kan i teorien gå fri af den potentielle gidseltagning, hvis de ikke forlænger med henholdsvis AC Milan og Chelsea.

DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, slår over for TV2 News fast, at det er for tidligt, at konkludere noget i forhold til landsholdsspillernes situation.

- Det er for tidligt at udtale sig om. De er taget som gidsler i det her. Men vi vil gøre alt for, at de kan spille med. FIFA og UEFA truer med bål og brand. Den trussel støtter vi, lyder det fra direktøren, der samtidig understreger, at DBU står på linje med de fans, der har taget afstand.

Kasper Schmeichel derimod vil som udgangspunkt fortsat kunne repræsentere Danmark, fordi Leicester ikke er en del af det omdiskuterede selskab. Den danske keeper var den første landsholdsspiller til at kommentere den nye turnering.

- Det er noget helt unikt, det som en klub som Leicester har været i stand til at gøre over det seneste årti. Jeg ville hade at se, hvordan et nyt system forhindrer, at de mindre klubber eller underdogs ikke er i stand til at komme ind i rampelyset, sagde Schmeichel til Talksport efter FA Cup-sejren over Southampton søndag.

Inden turneringen kan blive en realitet, venter der et juridisk tovtrækkeri om blandt andet tv-rettigheder, som forventes at kunne blive trukket i langdrag.

