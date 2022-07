De kan gøre livet surt for Danmark

Tyskland øjner revanche, når de fredag aften står over for Danmark på Brentford Community Stadium ved EM i England.

For fem år siden sluttede den tyske fest i kvartfinalen, da Nadia Nadim og Theresa Nielsen slukkede lyset med to scoringer i anden halvleg, og Danmark tog sig senere af sølvet efter finalenederlag til værterne fra Holland.

Favoritværdigheden er dog stadig på tyske fødder, og det skyldes ikke mindst to helt unge stjerner.

Lena Oberdorf (forrest) styrer midtbanen for Tyskland trods sin unge alder. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Lena Oberdorf er især værd at holde øje med.

Trods sine bare 20 år har hun allerede spillet 27 landskampe på den centrale midtbane. Hun har netop skrevet ny kontrakt med de tyske mestre fra Wolfsburg, og tyske journalister er ikke bange for at kalde hende et af de største talenter i europæisk fodbold. Så de to centrale danske midtbanespillere får nok at se til.

Lars Søndergaard har da også flere gange understreget, at det ikke betyder alverden, at tyskerne mangler nogle af de mere rutinerede kræfter på midtbanen - for det er slet ikke sikkert, de ville have spillet alligevel.

På pressemødet torsdag gentog han dog flere gange, at Danmark fokuserer på sig selv, selvom der er styr på modstanderen.

- Vi har selvfølgelig kigget på tyskerne. Vi kender både styrker og svagheder. Det drejer sig så om at udnytte eller forhindre noget af det, sagde han uden at sætte navne på truslerne.

Klara Bühl scorer masser af mål fra kanten. Foto: Heiko Becker/Ritzau Scanpix

En anden af de tyske trusler er 21-årige Klara Bühl fra Bayern München.

Hun står noteret for 12 mål i 24 landskampe, og det er et pænt snit for en spiller, der ofte bruges på kanten. Senest scorede hun tre gange i 7-0-sejren over Schweiz. Forudsigelserne om hende lyder, at hun har potentiale til at blive en af verdens mest komplette spillere.

Og apropos mål så skal man nok heller ikke negligere Lea Schüllers mange af slagsen.

Bayern München-angriberen har scoret 25 gange i 39 landskampe og blev topscorer i Bundesligaen med 16 mål. Hun forventes at starte helt fremme mod Danmark i aften.

Fredagens kamp anses for at være en nøglekamp for både Danmark og Tyskland, da Spanien vurderes som favoritter til at vinde gruppen - også selvom verdens bedste spiller Alexia Putellas er ude af EM med en alvorlig skade. Spanien møder Finland fredag klokken 18 dansk tid.

