Kasper Hjulmand ville nyde momentet sammen med spillerne efter 5-0 triumfen over Israel - derfor havde landsholdet ikke travlt med at komme ud fra det festklædte Parken

De 35.158 begejstrede og ellevilde tilskuere i Parken ville ikke slippe dem.

De sang, de brølede og de hyldede de danske spillere, samtidig med, at Kasper Hjulmand samlede hele truppen og staben omkring i midtercirklen efter den imponerende 5-0 sejr over Israel.

De kunne ikke give slip: Hjulmands spontane valg

- Det var lidt spontant. Jeg gjorde det, fordi jeg fornemmede, at vi bestemt ikke skulle gå nogen steder, når vi havde sådan et fantastisk stadion med os, forklarer Kasper Hjulmand og uddyber:

- Vi kunne se, at fansene ikke ville hjem, så vi skulle heller ingen steder, siger han.

De danske fans ville ikke slippe spillerne. Hånd i hånd gik de rundt og modtog folkets hyldest fra alle fire tribuner.

Joakim Mæhle måtte også hele vejen rundt alene for at lave en såkaldt Fenerbahce, hvor han hilser på fansene. Det skete samtidig med, at landsholdskammeraterne stod i det modsatte straffesparksfelt og klappede af ham.

I anden halvleg dukkede der et banner op som symbol på, at tankerne også er hos landsholdets sympatiske landsholdskeeper Lars Høgh, der har fået tilbagefald med kræftsygdommen. Foto: Lars Poulsen.

Tankerne hos publikum var også hos Lars Høgh på endnu en stor aften for det danske landshold. Foto: Lars Poulsen.

Midt i glæden over det sprudlende danske spil havde Kasper Hjulmand set, at danske fans på den ene endetribune havde et banner med, hvor Lars Høgh blev hyldet.

- Den her sejr, det er også til dig, Lars Høgh, siger Kasper Hjulmand, der også dedikerede 2-0 sejren over Skotland sidste onsdag til landsholdets målmandstræner. Han kæmper for tiden en kamp med kræften efter endnu et tilbagefald.

Han fik for tre år siden konstateret kræft i bugspytskirtlen og har været gennem flere operationer. Han har også fået tilbagefald flere gange.