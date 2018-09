De leverede spillere til landsholdet: - Som klub føler vi os som gidsler

Hos 2. divisionsklubben Avarta har to af spillerne valgt at stille op for det alternative landshold. Klubben føler, at de bliver taget som gidsel i konflikten

Christian Offenberg og Morten Bank spiller til dagligt for Avarta i den danske 2. division.

I aften skal de dog repræsentere hele Danmark i en landskamp mod Slovakiet.

Det er noget af et spring i niveau, når man er vant til at spille mod klubber som Frem og Vanløse, men nu skal møde store internationale stjerner i form af Marek Hamsik og Martin Skrtel.

Resten af holdet består også primært af spillere fra 2. division og fra det danske Futsal-landshold, mens den midlertidige landstræner bliver John 'faxe' Jensen.

Grunden til, at de må stille med så alternativt et hold, er selvfølgelig, at konflikten mellem DBU og Spillerforeningen ikke er afgjort endnu, og de danske landsholdsspillere har endnu ikke fået en ny aftale i hus.

DBU valgte derfor at bede andre danske spillere i divisionssystemet om at stille op til landskampen.

På den måde har de nu fået samlet et hold, men klubberne føler sig taget til fange i konflikten, siger direktør i Avarta, Steffen Lerholk, til TV2 Sport.

- Som klub har vi ingen part i det, og vi aner ikke, hvad der bliver forhandlet om. Som klub føler vi os som gidsler i den her sag. Vi sagde til spillerne, at vi ikke kender fakta i sagen, og derfor var det op til hver enkelt spiller, om de ønskede at stille op, siger han.

I nogle klubber har man valgt kollektivt at sige, at man ikke sender spillere til denne kamp.

En af de klubber er BK Frem, hvor spilleren Simon Skibsted har været med til at træffe beslutningen.

- Det her er en konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne, og den føler jeg ikke, jeg skal være tredjepart i. Jeg vil sindssygt gerne spille på landsholdet, men på ingen måde under de her præmisser, siger han til TV2 Sport.

Kampen mod Slovakiet bliver spillet onsdag aften klokken 20:45, hvor det alternative hold skal forsøge at klare sig igennem mod et Slovakisk landshold.

Se også: Danske stjerner skulle have spillet landskamp: Nu træner de her

Se også: Dumper billetpriser: 1 euro for at se Slovakiet-Danmark

Farcen får konsekvenser på tv: Discovery dropper Laudrup