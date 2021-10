De river i Hjulmand: - Et markant skifte for mig

Hvis Kasper Hjulmand på noget tidspunkt var det mindste i tvivl om, hvad landsholdet har sat gang i med sommerens bedrifter på de store fodboldscener, så skal han bare tænke tilbage på søndag 29. august.

Det var dagen før landsholdstruppen skulle samles til den hektiske uge forud for kampene mod Skotland, Færøerne og Israel. Tre kampe på seks døgn.

Kasper Hjulmand havde ikke været meget hjemme hos familien i Allerød forud for samlingen. Men den søndag ville han i biografen sammen med sin 13-årige datter, Liva. En far og datter-dag stod på programmet.

Det blev bare ikke helt den private udflugt, som de fleste familiefædre oplever, når de er i byen med deres børn.

Kasper Hjulmand er stolt og lykkelig og jobbet som landstræner. Men han lægger ikke lange karriereplaner for fremtiden. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg skulle bare have lidt tid sammen med min datter, men det endte med hun stod alene en halv time, mens mange søde drenge og forældre kastede sig over mig.

- De ville have autografer, billeder og en snak. Heldigvis er det på grund af alt det positive, landsholdet har præsteret på banen, siger Kasper Hjulmand og erkender så:

- Men det er jo klart, at det er nogle overvejelser, hvor meget privat jeg skal være, når jeg går i byen. Lige her synes jeg, at det var lidt synd for min datter, hun skulle stå og vente på mig, siger han.

Hjulmand erkender, at skiftet for ham personligt har været overvældende fra den lidt tilbageholdende klubtræner til en stærkt profileret landstræner over det seneste halve år.

- Det har overrasket mig, hvor stor interessen har været. Mange stopper mig for at få taget et foto og en fodboldsnak, siger Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren har ikke kun fået kendisfaktor, han er også blevet hele Danmarks Hjulmand. Hans navn er på læberne i skolen, ved middagsselskaberne og på plejehjemmet.

- Det har været et markant skifte for mig. Lige meget, hvor jeg går, møder jeg folk, som vil snakke fodbold. De vil have taget billeder.

- Jeg vil ikke sige, det er en belastning. Det havde jo været langt værre, hvis vi havde tabt det hele. Men det er indlysende, at der er noget, jeg skal tænke over i forhold til min familie, forklarer Kasper Hjulmand:

- Dét, der har overrasket mig mest, er nok, hvor stort omfanget har været. Det er børn, voksne, ældre mennesker, der alle er meget søde og vil snakke, siger landstræneren.

Kasper Hjulmand og spillerne jubler efter sejren over Rusland. Et resultat, der bragte Danmark i 1/8-finalen ved EM.

Den oplevelse Hjulmand har af euforien i Danmark er på en gang større end, hvad der foregik i 80’erne og starten af 90’erne.

- Det er næsten vildere at opleve, hvad der foregår nu. Det er svært at huske tilbage på, vi fyldte Parken fire hjemmekampe i træk i 80’erne og 90’erne. Og så hurtigt billetterne er revet væk.

- De var altså udsolgt til kampen mod Færøerne på én time. Det er faktisk ret vildt, hvad der foregår, mener han.

Det er med en enorm stolthed og ære, han taler om landstrænerjobbet.

- Følelsesmæssigt findes der ikke noget større end at repræsentere ens eget land. Jeg er stolt, men ved, at ansvaret er stort.

- Fodbold handler om marginaler. Det kan skifte meget hurtigt. Havde vi tabt til Rusland, skulle jeg måske have flygtet ud af landet dagen efter, siger han med et skævt smil.

Kasper Hjulmand var chokeret, da han forlod Parken efter Christian Eriksens kollaps. Siden tabte Danmark 0-1 til Finland, fordi Danmark følte sig presset til at spille kampen færdig samme aften. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren mener, der er mange årsager – udover alle sejrene – til den positive stemning blandt danskerne.

- Jeg tror, det er enormt vigtigt, at alle kan se, vi giver alt på banen. Det kan godt være vi taber, men vi kæmper altid til det sidste. Og så spiller vi en form for fodbold, hvor der sker noget.

Hjulmand trækker også forholdet til medierne frem som eksemplet på noget, der fik stor betydning for, at folkestemningen kom på landsholdets side.

- Der opstod et klima mellem pressen og landsholdet, hvor der var gensidig respekt. Vi følte, vi kunne være ærlige og derfor give noget mere af os selv.

- Når det er sagt, betyder det ikke, at alt skal være positivt, men det skal være respektfuldt.

- Jeg synes, der er for meget med kommunikationsstrategier i vores samfund. Der er et lag af rådgivning, så man til sidst ikke ved, hvad folk rigtig mener.

I respekt for Christian Eriksen mødtes Kasper Hjulmand og Romelu Lukaku i et kram på banens midte efter Belgien havde besejret Danmark i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Vi skal stå ved, hvad vi mener. Det kan så godt være, vi får et slag hist og her. Men med det klima, der er skabt mellem medierne og landsholdet, vil jeg gerne være med til at vise, hvem vi er og forklare, hvad vi mener. Så der ikke opstår noget spin. Jeg har besluttet, at det er den vej, jeg vil gå.

- For landsholdsfodbold handler om at være generøse. Og om at give noget – til børnene og til alle danskerne, siger Kasper Hjulmand.