De slås om fem VM-pladser

Kasper Hjulmand har sat 21 navne på de spillere, der skal repræsentere Danmark til VM.

Nu mangler der fem spillere, som skal indlemmes i VM-truppen i løbet af ugen, inden holdet næste tirsdag rejser til Qatar.

- Der er 10-12 spillere i spil til de sidste pladser, fortæller Kasper Hjulmand.

- Der kan ske mange ting. Det er uforløst, men det er den rigtige måde at gøre det på. Der er to kampe tilbage for mange af vores spillere, og det kan godt rykke noget.

Kasper Hjulmand skal bruge en tredje keeper, og her må Jonas Lössl og Mads Hermansen være i spil, hvis altså Frederik Rønnow er definitivt ude af spillet.

I første omgang blev han meldt ude af Union Berlin på ubestemt tid.

Som den femte stopper slås Jannik Vestergaard og Mathias Zanka Jørgensen om den plads.

Centralt på midtbanen mangler Kasper Hjulmand en spiller. Og her skal meget gå galt, hvis det ikke bliver Christian Nørgaard.

Han er en vigtig spiller for landstræneren. Tirsdag skal han i kamp for Brentford i Liga Cupen.

Casper Nielsen bejler også til den plads, men han kommer kun med, hvis Christian Nørgaard ikke leverer en tilfredsstillende præstation for Brentford.

Philip Billing er også i spil lige som Robert Skov må være kandidat.

Når man ser på den sidste angriberplads, så er det sandsynligt Yussuf Poulsen og Marcus Ingvartsen, der slås om den sidste frontplads i VM-truppen.

Uanset hvad kommer Kasper Hjulmand til at skuffe nogle spillere, og det er ikke specielt sjovt for landstræneren, erkender han.

- Jeg har det dårligt med de spillere, jeg skal skuffe.

Kasper Hjulmand skal officielt først aflevere listen med de 26 danske VM-navne ved midnat natten mellem 14. og 15. november til FIFA.

Siden har han yderligere én uge – frem til 21. november, hvor han kan skifte ud i sin trup, hvis der opstår skader i forberedelserne i Qatar før den første kamp.

