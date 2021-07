De støttede os - nu vil de have os ud

- Jeg håber, vi kan sætte en kæp i hjulet for englænderne, de har de største individualister, men vi har et stærkt kollektiv, siger Andreas Christensen

Det har svømmet ind med sympati-tilkendegivelser og store ønsker om dansk succes til de danske spillere fra holdkammerater og venner i de lande, hvor de normalt optræder i hverdagen.

Sådan har det også været for Andreas Christensen, men det er ligesom alle de positive beskeder pludselig har ændret sig, fordi Danmark nu skal møde England i en EM-semifinale.

Det er ligesom sms-beskederne i sandhed har ændret karakter.

- Vi har længe været englændernes favorithold, men det har ændret sig med de reaktioner, jeg har fået de senere dage. Nu er vi jo blevet fjender, siger Andreas Christensen.

Han har de senere dage fået rigtig mange beskeder fra holdkammeraterne i klubben og ikke mindst de tre Chelsea-spillere som er med på det engelske landshold.

Andreas Christensen modtog mange sympati-tilkendegivelser fra holdkammeraterne, da Christian Eriksen kollapsede, men efter det nu står klart, at Danmark og England mødes på Wembley, har beskederne ændret karakter. Foto: Lars Poulsen.

- Nu har beskederne jo fået karakter af, at det er på tide vi nu ryger ud. Men jeg er sikker på, at vi kan sætte en sten i skoen for dem.

- England er måske bedre spiller for spiller, men som kollektiv er vi meget stærke. England har ikke et bedre hold end os, mener Andreas Christensen, der også fremhæver, at Danmark det seneste år kan fremvise gode resultater mod englænderne.

0-0 i Parken og 1-0 sejr over dem på Wembley sidste efterår.

- Vi glæder os utrolig meget til at spille på Wembley. Vi ved, vi kommer til at være i undertal, fordi de får mange fans bag sig.

- Men vi har vist, vi har kvaliteterne til at spille op mod de absolut bedste hold, mener Andreas Christensen.