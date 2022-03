De store taler om os

Semifinalen ved EM sidste sommer har fået verden til at åbne øjnene for det danske landshold.

Det er i hvert fald den oplevelse, som Pierre-Emile Højbjerg har fået, når han taler med klubkammeraterne i Tottenham.

- Selvfølgelig taler vi også landsholdsfodbold i klubben.

- Det danske landshold er blevet tydeligere på fodboldens verdenskort. De folk, jeg taler med, synes, vi har en spændende måde at spille fodbold på, forklarer Pierre-Emile Højbjerg på det afsluttende pressemøde forud for lørdagens testkamp i Johan Cruijff ArenA i Amsterdam.

Pierre Emile Højbjerg (t.h) under en træningsøvelse på Johan Cruijff ArenA sammen med midtbanekollega Thomas Delaney. Foto: Claus Bonnerup

I Tottenham spiller Højbjerg blandt andre sammen med den engelske landsholdsanfører Harry Kane, den franske landsholdskeeper Hugo Lloris og Heung-min Son, der er sydkoreansk landsholdsprofil.

Da Tottenham-profilen ankom til det ikoniske stadion i Amsterdam, brugte han også lidt tid på at suge indtryk til sig.

- Jeg stod og kiggede lidt på billeder og så lidt om historien. Om fortiden og nutiden. Holland har et stort landshold med mange spillere fra den højeste klasse. De har spillere, der vinder store titler, forklarer Pierre-Emile Højbjerg, der har udsigt til en startplads lørdag med sin vante makker Thomas Delaney ved sin side.

- Holland på hjemmebane. De har også noget at bevise nu, hvor de er i gang med at bygge noget op under en ny træner. Men vi glæder os også til at vise, hvad vi kan, påpeger han.

