De synger ikke det du tror

De fleste må næsten have stiftet bekendtskab med den noget primitive slagsang til Kasper Schmeichel i løbet af sidste års EM, hvor den var fast inventar under Danmarks kampe - og tilmed skabte en del debat, fordi det kvindelige kønsorgan spiller en endog temmelig stor rolle i sangen.

Ved kvindernes EM i England er Danmarks målvogter da heller ikke blevet snydt for en slagsang fra de mange medrejsende fans, men hun glæder sig over, at de to første ord er skiftet ud med misse og musse, så den nu går: Misse, musse, Lene er en mur!

Men det kan være svært at høre forskel. Selv på stadion.

- Øh, ja. Jeg har jo hørt både hans og min, lyder det lidt forsigtigt fra Lene Christensen.

- Jeg synes bare, det er fedt, vi har en fanklub, der gider tage sig tid til at skrive de her sange og bruge dem på stadion. For man kan mærke det som fodboldspiller inde på banen. At der er opbakning udefra.

- Men er du alligevel glad for, at de har skruet lidt på teksten?

- Jeg tænker, at det er rigtig fint. Det sætter jeg pris på, lyder det grinende fra målvogteren, der blev den store helt med sin redning mod Finland.

En redning, der satte hendes sociale medier i brand

De danske fans i fuld vigør mod Finland. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Sådan opstod det

Amalie Bremer, der ud over at være radiovært på Radio 4 og vært på Kvindefodboldpodcasten, er medstifter af fanklubben for kvindelandsholdet, som ynder at kalde sig Danmarks sødeste fanklub.

Derfor var det også oplagt lige at moderere sproget lidt.

- Det er jo ikke den dybe tallerken, vi har opfundet. Vi prøvede at lave nogle spillersange som noget af det første i fanklubben for at lave lidt hype.

- Der skal være plads til alle og et glimt øjet. Vi synes, at det der misse, musse var meget sjovt. Det lyder lidt sødt, og samtidig er hun jo en mur og megasej, siger Amalie Bremer om Lene Christensens sang.

Og så undgår de også for mange røde kinder på tribunen.

- Hvis ungerne også vil synge med, så kan de også gøre det uden at komme til at fnise alt for meget.

Men der var faktisk en del, som til at begynde med ikke havde opfattet, at man ikke havde kopieret Schmeichels sang en til en.

- Der var mange i Parken mod Brasilien. Der var en masse, der var med for første gang, og der var flere, der sang fisse, kusse, fordi de kunne høre melodien. Men altså folk skal bare give den gas, griner hun.

Har flere år på bagen

Den oprindelige slagsang til Kasper Schmeichel har længe før sidste sommers EM været en slags ritual blandt de danske fans, men den er dog ikke 'skrevet' til den 35-årige Leicester-spiller.

Flere målmænd har således haft den blandede fornøjelse at lægge ører til de seks ord - især klæbede den i mange år til den tidligere FCK- og Lyngby-målmand Rune Pedersen.

