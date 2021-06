De to var ren verdensklasse

To spillere scorer topkarakter efter den skønne storsejr over Rusland

EM i fodbold begyndte som et mareridt for Danmark, men nu lever drømmen for Kasper Hjulmands tropper og resten af nationen før ottendedelsfinalen mod Wales.

Med 4-1 over Rusland kom der for alvor gang i festen i Parken, hvor særligt to spillere strålede.

Læs hvem i Ekstra Bladets karakterbog:

Karakterer: Danmark-Rusland Kasper Schmeichel Målmand 4 God Den danske keeper diskede op med en vital fodparade i første halvleg. Var chanceløs da Artem Dzyuba scorede på straffespark. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Christensen Central forsvarer 6 Genialt Har spillet sig helt ud af Simon Kjærs skygge. Topklasse defensivt fra Chelsea-forsvareren. Og så den kasse! Foto: Anders Kjærbye/DBU Simon Kjær Central forsvarer 5 Super Parken hyldede Danmarks kaptajn, og det var fuldt fortjent. Slog sig på Dzyuba, men var ovenpå mod den russiske angrebsbjørn. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jannik Vestergaard Central forsvarer 3 Pengene værd Fik på ny tillid fra landstræneren, men stod bag Ruslands største chance før pausen med et boldtab og begik straffespark. Foto: Anders Kjærbye/DBU Daniel Wass Wingback 4 God Højrebacken var påpasselig med bolden og disciplineret i det defensive. Men er måske presset i startopstillingen af Stryger. Foto: Anders Kjærbye/DBU Pierre Emile Højbjerg Midtbane 5 Super Tottenham-dynamoen er umættelig efter ansvar, og var med i det meste. Assist til Damsgaard og selv farlig fra distancen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mikkel Damsgaard Midtbane 5 Super I Christian Eriksens fravær er Sampdoria-wingen sprunget ud som landsholdets nye stjerneskud. Den scoring var ren verdensklasse! Foto: Anders Kjærbye/DBU Thomas Delaney Midtbane 4 God Bundsolid og meget aktiv på den centrale midtbane. Hans kvaliteter i duelspillet er uundværlige for Hjulmand. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joakim Mæhle Wingback 6 Genialt Ekstremt dynamisk på venstrekanten, hvor han især offensivt leverer på meget højt niveau. Slog den danske sejr fast på smukkeste vis. Foto: Anders Kjærbye/DBU Yussuf Poulsen Angriber 4 God Arbejdede som altid stenhårdt for holdet. Blev dog først farlig, da det russiske forsvar koksede, men så var han også iskold. Foto: Anders Kjærbye/DBU Martin Braithwaite Angriber 3 Pengene værd Var et konstant irritationsmoment for russerne med sine mange dybdeløb. Men nej, hvor er han uskarp foran kassen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jens Stryger LArsen Wingback 3 Pengene værd Kom ind for Daniel Wass efter 60 minutter og var med til at spille den vidunderlige 2-1 sejr i hus. Presser han Wass på højreback? Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Dolberg Angriber 2 Lige bestået Kom ind for Yussuf Poulsen efter 60 minutter og gjorde sig mest bemærket med en dårlig berøring, da han fik chancen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Christian Nørgaard Midtbane Uden for bedømmelse Kom ind for Mikkel Damsgaard efter 72 minutter. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Cornelius Angriber Uden for bedømmelse Kom ind for Martin Braithwaite efter 86 minutter Foto: Anders Kjærbye/DBU Mathias Jensen Midtbane Uden for bedømmelse Kom ind for Thomas Delaney efter 86 minutter. Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Hjulmand Træner 5 Super 5 Efter mareridtet mod Finland har han fået genrejst holdet. Alt lykkedes til sidst mod Rusland, og nu er Danmark i ottendedelsfinalen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Vis mere Vis mindre

Nu kringler vi Wales ... sådan kom vi videre.