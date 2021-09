De tre kreatører: Damsgaard er mere Laudrup end Eriksen

Mikkel Damsgaards elegante entre på den rød-hvide scene har sendt landets fodboldfans ind i en drømmende zone, hvor det livligt diskuteres, hvor god den offensive profil er, hvor god han bliver, og hvem han egentlig ligner mest i sin legelignende omgang med bolden.

Er han en ny Christian Eriksen? En ny Michael Laudrup?

Landsholdseksperten Morten Bruun ser en klar Laudrup-lighed og mener, at Eriksen skiller sig ud fra de to andre i det kreative trekløver.

- Damsgaard er mere visionær end Eriksen. Han ser nogle rum, som ingen andre ser, mens Eriksen er mere målfarlig og søger mere direkte mod målet. Han er på den måde mere dynamisk end de to andre, som omvendt er mere visionære.

- Så sammenligner du de tre, så ligner Damsgaard og Laudrup hinanden mest, siger den tidligere landsholdsspiller.

- Laudrup var i mine øjne en Top 10-spiller i verden på sit højeste. Der har Eriksen ikke været. Damsgaard har potentialet, men om han kommer det, har vi først svaret på om fem år, mener Morten Bruun. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Som alle andre har han nydt Damsinho, hvis boldbegavede indslag næsten har bortvisket savnet af Christian Eriksen.

- Lige nu har vi ikke så voldsomt meget brug for ham. Jeg kan godt forstå, at trænere og holdkammerater siger, at ’selvfølgelig er der plads til Christian’, men det er en ufravigelig kendsgerning, at landsholdet ikke har spillet så godt i 25 år, som vi har gjort det i de seneste syv-otte kampe.

- Det spillemæssige udtryk har ikke været smukkere siden 1986 siger Morten Bruun, mens han også bemærker, at vi i perioden ikke har mødt de helt store hold.

Han bemærker, at Eriksen havde sin absolut bedste periode under Åge Hareide.

- I mange år under Morten Olsen efterlyste vi, at han trådte mere i karakter. Han fremstod ikke som playmaker eller omdrejningspunkt som Michael Laudrup, men han lavede sindssygt mange mål i en periode.

De 3 kreatører Michael Laudrup 104 A-landskampe, 37 mål Debutant og målscorer på sin 18-års fødselsdag 15. juni, 1982, hvor Norge slog Danmark med 2-1 i Oslo. Christian Eriksen 109 A-landskampe, 36 mål Debut som 18-årig 3. marts, 2010 i Wien, hvor han som indskifter i det 57. minut var med til at tabe venskabskampen med 2-1 Mikkel Damsgaard 11 A-landskampe, 4 mål Debut som 20-årig i venskabskampen mod Sverige 11. november 2020 i 2-0 sejren på Brøndby Stadion.

- Jeg har mere set ham som et vigtigt tandhjul i en velsmurt maskine, som man altid kunne spille bolden hen til for at holde gang i vores flow

- Mange efterlyste, at han i højere grad dikterede kampene, og det så vi ham jo heller ikke gøre i hverken Tottenham eller Inter, selv om der efterhånden kom lidt mere personlighed a la ’giv mig bolden’.

- Han blomstrede ikke særskilt under Hjulmand, hvor han var relativt anonym, og han var ikke så vigtig for landsholdet op til slutrunden, som Damsgaard blev det under den og i kampene efter, hvor han har leveret det ene fantastiske oplæg efter det andet, som med rette er blevet kaldt Laudrup-agtige, mener Morten Bruun.

Christian Eriksen scorede i en periode masser af mål, men han har ikke samme evne til at læse landskabet som Damsgaard og Laudrup, mener Morten Bruun. Foto: Lars Poulsen

Han fortæller, at han som tv-kommentator overværede Mikkel Damsgaards debut i Superligaen for FC Nordsjælland og tænkte, at ’han ligner jo en lille skoledreng’.

- Men efter kampen sagde Kasper Hjulmand (daværende FCN-træner) til mig: ’Ham der er så meget mere, end du tror’.

Landskampsdata på Damsgaards alder Michael Laudrup, 23 kampe, 15 mål Christian Eriksen, 34 kampe, 2 mål Mikkel Damsgaard, 11 kampe, 4 mål

Det er i den grad blevet dokumenteret.

- Ingen fornemmer vel, at han er den færdige vare. Laudrup var i mine øjne en Top 10-spiller i verden på sit højeste. Der har Eriksen ikke været. Damsgaard har potentialet, men om han kommer det, har vi først svaret på om fem år.

- Men så skal han til Juventus eller Barcelona, før det giver mening. Michael Laudrup skulle jo også lige modnes i Lazio, bemærker han og kalder potentialet for enormt:

- Vi har meget at glæde os til. Vi er først lige begyndt at se det.

Morten Bruun hæfter sig ved, at Damsgaards hoved ’helt åbenlyst er skruet rigtigt på’, og at Jyllingeknægten var ’svær ikke at holde af’, da han dagen efter EM-semifinalen mod England stod og skrev autografer i hjembyen.

-Michael Laudrups landsholdskarriere har jo det bizarre kapitel, at han var fraværende i to år og dermed på det tidspunkt, hvor Danmark gik hele vejen, siger Morten Bruun med adresse til EM 1992

Han ser selvsagt Damsgaard som et kæmpe aktiv for landsholdet fremover.

-Han bliver den, som vi skal spille bolden hen til, når vi har brug noget magi. Han er et perfekt supplement til Delaney og Højbjerg på midtbanen. Vores andre offensivspillere kan være træfsikre eller driblestærke, men ingen af dem er visionære som Damsgaard.

- Det var godt, at han trådte i karakter, da vi måtte undvære Eriksen. Og man skal jo ikke glemme, at det faktisk var Matias Jensen, der den dag kom ind for Eriksen.

