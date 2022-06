Dedikerer sejr til landsmænd i krig

Ukraines sejr over Skotland i VM-kvalifikationen er dedikeret til de ukrainere, som i hjemlandet kæmper mod Rusland.

Det siger den ukrainske fodboldlandstræner, Oleksandr Petrakov, i kølvandet på 3-1-sejren i playoffkampen på Hampden Park i Glasgow onsdag aften.

Det var ukrainernes første officielle kamp, siden den russiske invasion af Ukraine blev indledt 24. februar.

- Jeg har ingen følelser tilbage, alle følelser er efterladt ude på banen. Denne her sejr er ikke for mig, den er ikke for vores spillere, men for vores land. Dette var en kæmpe sejr for Ukraine, siger Petrakov.

- Spillerne gav alt for de mennesker, de spiller for. De spillede for dem, der så med hjemmefra, for de væbnede styrker i skyttegravene, for dem på hospitalerne, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den ukrainske landstræner, Oleksandr Petrakov, var tydeligt begejstret, da Ukraine onsdag aften slog Skotland 3-1. Foto: Russell Cheyne/Reuters

Landstræneren er ikke i tvivl om, hvor meget sejren betyder. Både for de 2000 medrejsende fans og de millioner af ukrainere, der fulgte med på tv.

- Vi spillede for dem. For dem, der kæmper til den sidste bloddråbe. For dem, der lider hver eneste dag, siger han.

Ukraine er nu kun en enkelt kamp fra VM i november og december. Holdet møder således Wales på søndag om en billet til Qatar.

- Nu venter Wales-kampen. Vi vil gøre alt, som folk forventer af os, siger Oleksandr Petrakov.

Da Rusland invaderede Ukraine, blev de ukrainske fodboldligaer sat på pause med det samme.

De ukrainske spillere har heller ikke kunnet træne i deres hjemland, og mange af spillerne har ikke været i kamp i flere måneder på grund af krigen.