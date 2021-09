Dedikerer sejren til Høgh

Kasper Hjulmand havde svært ved at skjule sin glæde over sejren, over spillet før pausen og ikke mindst den opbakning, som danskerne viste i Parken til spillerne.

Men landstræneren valgte alligevel at dedikere sejren til en person, som har en ganske speciel betydning for landsholdet.

- Den her sejr dedikerer jeg til Lars Høgh. Vi ved, at du lige nu kæmper en kamp.

- Vi sender al positiv energi i din retning. Og vi tænker alle på dig, siger Kasper Hjulmand på pressemødet efter 2-0 sejren over Skotland.

Målmandstræner Lars Høgh er en populær skikkelse i landsholdstruppen. Men han er fraværende under denne samling, fordi han har fået tilbagefald med den kræft i bugspytskirtlen, han fik konstateret i 2018.

Med sejren over Skotland er Danmark nu på fire sejre i fire kampe og en suveræn målscorer på 16-0.

- Vi har mødt Israel, Moldova, Østrig og Skotland, og Kasper Schmeichel har kun haft to redninger. Mod Moldova og mod Skotland, hvor han reddede en god afslutning. Det er imponerende forsvarsspil, vi har leveret, siger landstræneren.

Kasper Hjulmand valgte at dedikere 2-0 sejren over Skotland til Lars Høgh, der i øjeblikket kæmper med kræften efter den for tredje gang er vendt tilbage. Foto: Lars Poulsen.

Oven på 2-0 sejren over Skotland modtog de danske spillere og landstræneren en fortjent hyldest fra alle fire tribuner i Parken.

De 34.562 tilskuere skabte på ny en imponerende kulisse, hvor de danske drenge på ingen måder kunne klage over opbakningen fra tribunerne.

Hvis præstationen på banen var godkendt, så var den mere end det fra de danske fans.

Og det var også noget, som landstræneren bemærkede:

- Vi vil gerne give alt, hvad vi kan. Det er så fedt at komme herind i Parken at spille. Det er ikke et teater, men et rigtigt fodboldstadion, siger Kasper Hjulmand.