Delaney ærgrer sig: - Handlede IKKE om løn

Thomas Delaney ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at finde en løsning med FC København i løbet af sommerens transfervindue

Det er en flirt, der efterhånden har stået på i flere transfervinduer.

Men selvom både Thomas Delaney og FC København gerne havde set det ske, så lykkedes det dem ikke at blive enige om en aftale, der fik ham hjem til København.

Det ærgrer den 32-årige danske stjerne, der er tilbage i landsholdslejren for første gang siden VM i Qatar.

- Ja, det ærgrer mig. Jeg elsker FCK. Jeg har spillet i KB og FCK i 22-23 år. Jeg blev medlem af fanklubben som nulårig, så det ligger mit hjerte rigtig nært.

- Men der var tre parter, der skulle blive enige, og der var desværre ikke tre parter, der var enige. Det er sådan set det, jeg har at sige om det, lød det fra Thomas Delaney, inden han alligevel havde en sidste pointe, han ville ud med.

- Men jeg vil gerne understrege, at det i hvert fald ikke handlede om løn.

Thomas Delaney understregede på tirsdagens presse-seance i Helsingør, at det i hvert fald ikke var lønnen, der stod i vejen for et skifte til FCK. Foto: Kenneth Meyer

Holder døren åben

Sportsdirektør Peter Christiansen har til Ekstra Bladet fortalt, at midtbane-motoren ikke kunne se sig selv i FC Københavns model.

Men den diskussion gad Delaney ikke at gå ind i.

- Jeg synes, at 'PC' skal stå på mål for sin kommentar. Mere har jeg egentlig ikke at sige.

Til gengæld har han på ingen måde lukket døren for den klub, han holder så meget af.

- Jeg elsker FCK, og jeg kan sagtens se mig selv spille i FC København.

Thomas Delaney er skiftet til Anderlecht på en lejeaftale, der også indeholder en købsoption. Foto: Hatim Kaghat/Ritzau Scanpix

Ringede lidt mere

I sidste ende blev det danskerkolonien i den belgiske storklub Anderlecht, der fik fingrene i den danske stjerne.

Det skete ikke mindst takket være klubbens danske cheftræner, Brian Riemer, der har en fælles fortid med Thomas Delaney i FC København.

- Anderlecht kom på banen efterfølgende. Brian ringer tit til mig. Men nu begyndte han at ringe rigtig meget. Og jeg havde en snak med Jesper Fredberg (sportsdirektør, red.), og jeg syntes, det lød interessant.

- Brian er måske én af de trænere, der kender mig allerbedst. Så selvfølgelig tager jeg den, når han ringer.

- Anderlecht er en stor klub - en ’sleeping giant’. Jeg tror, det var noget af det, der tiltalte mig. Så skader det heller ikke, at der er nogen, der kender mig som person og som spiller, og som gerne vil have én.

Thomas Delaney og resten af det danske landshold står over for to vigtige kampe i EM-kvalifikationen.

Torsdag venter San Marino i en udsolgt Parken, inden turen går til Finland.