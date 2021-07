Delaney i drømmeland

Med sin første landskampsscoring i to år sendte Thomas Delaney hele Danmark i drømmeland

Sikke et tidspunkt at stemple ind som målscorer på det danske landshold igen.

Efter en scoringspause i rødt og hvidt på knap to år fandt midtbaneslideren fra Borussia Dortmund igen vejen til netmaskerne, da han efter bare fem minutter af kvartfinalen mod Tjekkiet pandede Jens Stryger Larsens knivskarpe hjørnespark i kassen.

Så var semifinale-drømmen for alvor tændt – både i Baku og overalt i det danske dronningerige, og selvom han siden brændte en stor mulighed for at føre det til 2-0, kunne Kasper Dolberg heldigvis levere senere på Joakim Mæhles fantompasning, og nu skal Danmark til Wembley.

- Det er fantastisk. Kampen udvikler sig ikke, som vi ønsker, men hold kæft, det er stort, jubler UEFA’s officielle man of the match.

- Vi skal spille mod England på Wembley. Jeg glæder mig helt sindssygt, siger den ekstatiske målscorer, der hylder den enorme opbakning fra de danske fans.

- Det føles som om vi er på hjemmebane. Alle dem, der fløjet fra Danmark til Baku, hold kæft, det er fedt. Vi må se, hvor langt det rækker, men vi mærker en fantastisk opbakning. Vi kan høre det, og vi kan mærke det.

Nu gælder det en semifinale i fodboldens moderland, hvor Thomas Delaney hellere end gerne må genoptage sin gamle vane med mål for landsholdet.

Tilbage i 2017 blev det til hele fire kasser på nationalmandskabet. Heriblandt et hattrick i en udebanesejr på 4-1 over Aserbajdsjans arvefjender fra Armenien.

Og det er ikke umuligt, for Thomas Delaneys EM-form er igen stigende efter et dyk mod Rusland, og selvom han er blevet pillet ud i alle kampe under EM, så gør han i den grad en forskel.

På onsdag venter der så en semifinale på legendariske Wembley. Her vil Thomas Delaney og de andre landsholdsspillere gøre alt for at tage det sidste skridt mod en finale.

- Vi går ind med troen på, at vi kan vinde hver kamp. Det er et kæmpe skridt for os.

Det er det for hele fodbold-Danmark. Vi kan næsten ikke vente.

