Delaney lyner mod VM i Qatar: Alle vil sige det

Når Danmark i november 2022 skal til VM i Qatar, så er det en turnering, som landsholdets midtbaneprofil Thomas Delaney har det svært med - og han er ikke bange for at sige, hvad han mener om den.

Det kommer til udtryk i DR's dokumentar 'Landsholdet bag kulissen'.

- Enhver fodboldspiller, du spørger, vil sige, at det er en katastrofe. Jeg har i hvert fald ikke mødt mange, der tænker, at det bliver fantastisk, lyder det fra Delaney, som bakkes op af spillere som Simon Kjær, Kasper Schmeichel og Joakim Mæhle.

Delaney peger i den forbindelse på, at han ser det som om, at spillerne bliver taget som gidsler i en sag, hvor de ifølge ham ikke har noget at skulle have sagt - og det kun handler om penge.

DBU og landsholdet har i det seneste år vist deres utilfredshed med placeringen af VM i ørkenstaten, som har svært ved at leve op til menneskerettigheder. Det har blandt andet været med t-shirts før kampe.

Senest har DBU-direktør Jakob Jensen været fremme med en klar kritiik, hvor han efterlyser et gearskift.

--------- SPLIT ELEMENT ---------