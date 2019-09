Delaney tog ordet: Det sagde han

Thomas Delaney lovede torsdag de medrejsende danske fans, at Danmark kvalificerer sig til EM i fodbold på hjemmebane.

Efter 6-0-sejren ude over Gibraltar tog Dortmund-danskeren en megafon og gik ud til fansene på den ene langside for at sige tak for fremmøde og støtte.

– Og jeg lovede dem, at vi kommer til EM, siger Thomas Delaney med et grin til Kanal 5.

- Vi har måske set lidt skumle ud i mediernes søgelys, og det er fantastisk for os at komme her og mærke støtten. Vi, jeg vil gerne give lidt tilbage til fansene. Vi har brug for dem.

Han scorede selv til 4-0 i anden halvleg, da han flugtede et hjørnespark i nettet, efter Mathias "Zanka" Jørgensen var hoppet over bolden.

Det gav jubel på tilskuerpladserne på det lille Victoria Stadium med plads til omkring 2500 tilskuere. Heraf var en væsentlig del iklædt danske trøjer.

- Jeg sagde til dem, at vi er glade for, at de er her. De var vel 700 med i Gibraltar. Og de betyder noget, om de er her eller til en VM-knockoutkamp mod Irland, for de skaber en fantastisk kulisse, siger Thomas Delaney.

Selve kampen kan han kun erklære sig tilfreds med.

Danmark kom foran efter seks minutter ved Robert Skov, og siden blev både Christian Eriksen og Christian Gytkjær dobbelte målscorere. Eriksen scorede begge sine mål på straffespark.

- Det var ikke en nem kamp. Vi er selvfølgelig meget bedre end dem og skulle vinde, men man skal kæmpe for det.

- Vi kom godt i gang, fik kontrol over kampen, spillede noget fin fodbold, og der er ingen skader, så vidt jeg ved. Vi er meget tilfredse, siger Thomas Delaney til Kanal 5.

I den næste EM-kvalifikationskamp skal Danmark op mod Georgien på udebane på søndag.

