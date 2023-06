Deler grim historie fra barndommen

Mathias 'Zanka' Jørgensen har mærket på egen krop, hvordan det er at blive udsat for racisme

Racisme vil ikke slippe sit greb om fodbolden.

I maj satte en episode med superstjernen Vinícius Junior ild i problematikken. Han blev kaldt 'abe' under en kamp mod Valencia.

Sidste uge kom det tættere på, da FC Nordsjælland meldte ud, at flere af deres spillere var blevet truet på sociale medier med racistiske opslag.

Nu deler landsholdsstopperen Mathias 'Zanka' Jørgensen en personlig barndomshistorie, der har sat sig særdeles tungt i ham.

En situation, hvor en dommer fik slynget et ord af sted, han fortrød øjeblikkeligt.

'Jeg begyndte at tude'

Det sker i TV 2-podcasten Dato.

- Jeg har vel været et sted mellem 10 og 12 år gammel. Det var i forbindelse med et stævne. Jeg snakkede rigtig meget som ungdomsspiller. Brokkede mig, brokkede mig, brokkede mig. Så var der en dommer, der på et tidspunkt fik nok. Han fik sagt noget, han fortrød, i sekundet det kom over hans læber.

- Det var et eller andet gammelt udtryk. Jeg tror, det var haleneger eller sådan noget. Det ramte mig bare. Jeg begyndte at tude. Man var bare et barn, ikke? Han fik sagt undskyld og sagde, at det ikke var det, han mente, men der var bare engang, hvor det var okay at bruge et særligt udtryk mod en, der så anderledes ud. Og jeg havde jo været provokerende ...

- Det er sådan noget, man husker, men jeg er også blevet tykhudet, og det er nok, fordi jeg kommer fra et stabilt hjem, hvor jeg ved, jeg er elsket, fortæller Brentford-danskeren.

Mathias Zanka har denne uge været til rådighed for pressen i forbindelse med landsholdssamlingen i Helsingør. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mathias 'Zanka' Jørgensen har en dansk mor og en far fra Gambia, og generelt i podcasten udfolder han sine synspunkter på, hvor meget racisme man som farvet spiller skal lægge øre til gennem en lang karriere i international topfodbold.

Og forslag til, hvordan man kan komme racismen til livs.

Racisme forekommer jævnligt

Både UEFA og den danske divisionsforening har protokoller for, hvordan problematikken skal straffes, men alligevel ser man ofte eksempler på fans og spillere, der optræder racistisk i forbindelse med fodboldkampe.

Episoden med Vinicius Junior fik Valencia til at anholde tre personer, mens FC Nordsjælland også har meldt gerningsmændene til politiet.

'Zanka' brød igennem i FC København i 2010. Siden har karrieren taget ham forbi adresser som PSV, Huddersfield, Fenerbahce, Düsseldorf og Brentford.

Han er i truppen til de to forestående landskampe i EM-kvalifikationen mod Nordirland og Slovenien.