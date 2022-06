Deler personligt minde efter triumf: - En drengedrøm

Sejren over Frankrig var speciel for Pierre-Emile Højbjerg, der som lille dreng aftalte med sin mor, at han en dag skulle spille på Stade de France

PARIS (Ekstra Bladet): Selv om Andreas Cornelius blev den store helt i den danske triumf over verdensmestrene fra Frankrig, så var sejren endnu større for Pierre-Emile Højbjerg.

Den danske midtbanemotor har franske rødder, og han fik efter slutfløjt givet sin mor et kram på Stade de France. Den mægtige fodboldarena, hvor lille Pierre-Emile altid havde drømt om at spille.

- Jeg har kørt turen med toget fra Paris, da jeg var dreng. Jeg kan huske, at da jeg så Stade de France i horisonten, blev jeg vildt imponeret. Det var en drengedrøm at spille der. Så min mor og jeg blev enige om, at derinde skulle jeg spille en dag. I aften kunne jeg kramme min mor på græsset efter en sejr over de franske verdensmestre, lød det fra Pierre-Emile Højbjerg.

Pierre-Emile Højbjerg var med til at bringe Karim Benzema og de franske verdenstjerner i knæ. Foto: Lars Poulsen

- Det lyder meget følelsesladet. Hvor speciel var denne sejr for dig?

- Jeg ved ikke, om jeg er følelsesladet, men jeg synes, det var en ekstra sjov sejr. Der var ni familiemedlemmer på stadion i aften fra Paris og længere inde i Frankrig, så det var en ekstra speciel sejr for mig. Uden tvivl.

Den overraskende danske sejr kom på baggrund af en bundsolid defensiv. Flot sat op af Kasper Hjulmand. Derudover var Andreas Cornelius lynskarp de to gange, som borgmesteren af Trabzon fik chancen.

Andreas Cornelius sender Pierre-Emile Højbjergs fantastiske aflevering i nettet. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Pierre-Emile Højbjerg giver sejren over de franske verdensstjerner selvtillid, men det er samtidig en byggesten på vejen mod det niveau, som de største fodboldnationer har.

- Det er et imponerende resultat, og vi gjorde mange ting rigtigt. Frankrig kredsede om vores mål, men når man tæller efter, havde de jo ikke mange skud på Kasper, sagde den elegante midtbaneslider og fortsatte.

- Det viser, vi kan spille med de helt store i verden. Det her Frankrig-hold er det bedste hold, jeg nogensinde har slået. Men vi kan stadig blive bedre. Vi er ikke på øverste hylde endnu. Vi mangler en del for at være blandt de bedste på bolden, så vi har masser at arbejde med endnu.

