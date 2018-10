Den 'evige' reserve: Jeg sætter mit ego til side

HERNING (Ekstra Bladet): Jannik Vestergaard har været med på hele rejsen, men han har spillet vidt forskellige roller undervejs.

Den store, stærke stopper var inden i varmen til at begynde med, men efter 2-3 nedturen mod Polen i oktober for to år siden røg han for alvor ud i kulden.

Mandag sad han på podiet sammen med landstræner Åge Hareide og Pierre Emile Højbjerg, fordi de to spiller ’hovedroller’ i testkampen mod Østrig i Herning.

Jannik Vestergaard har ikke spillet fra start siden juni sidste år i Kasakhstan - altså for 16 måneder siden, mens Pierre Emile Højbjerg har været ude fra landsholdstruppen i mere end to år.

- Der er hård konkurrence om stopperpladserne, specielt efter vi skiftede fra tre til to stoppere. Alle andre stoppere har gjort det godt, og det er nu engang de valg en træner står overfor. Det er desværre fodboldens forbandelse, dem der skal sidde udenfor, siger Åge Hareide og uddyber:

- Vi kender kvaliteterne til både Jannik Vestergaard og Pierre Emile Højbjerg. Og de ved, hvad vi ønsker fra dem. De kender vores måde at spille på. Vi ønsker større konkurrence om pladserne og ønsker en stabil præstation fra spillerne mod Østrig, fastslår han.

Jannik Vestergaard i midten på pressemødet forud for tirsdagens testlandskamp, hvor både han og Pierre Emile Højbjerg spiller fra start. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix.

Tabte den interne kamp

Det var til Jannik Vestergaards fordel, da Åge Hareide forsøgte med et tre mandsforsvar, siden erkendte nordmanden, at fire mand i bagkæden var den rigtige konstellation. Og det kostede pladsen i lighed med, at konkurrencen om pladserne er knivskarp. Både Andreas Bjelland, Andreas Christensen og Mathias Zanka Jørgensen overhalede ham undervejs.

Jannik Vestergaard, der med sommerskiftet til 186 mio. kr. fra Gladbach til Southampton blev Danmarks dyreste, blev parkeret som den loyale og trofaste bænkevarmer. Han endte som den eneste danske markspiller uden spilletid ved VM.

- Det er da en udfordring at bevare motivationen undervejs. Jeg har naturligvis personlige mål og ambitioner med min karriere. Og nogle gange ser man sig selv måske lidt bedre end virkeligheden afspejler, forklarer Jannik Vestergaard og uddyber:

- Det var selvfølgelig skuffende jeg ikke fik spilletid under VM. Jeg var med for at udfylde en rolle og det handler om at tilsidesætte ego og egne behov. Det handler om at tackle udfordringen ud fra princippet om, at holdet altid kommer i første række. Så kan jeg ligge og ærgre mig, når jeg er kommet i seng, forklarer han.

Jannik Vestergaard spillede senest fra start mod Kasakhstan for 16 måneder siden. Nu får den 'evige' reserve chancen igen. Foto: Lars Poulsen.

Sultne spillere

Jannik Vestergaard har blot spillet fem kampen siden 2-3 nederlaget for to år siden til Polen, men nu får han altså en sjælden chance.

- Jeg tror, Hareide kommer til at se nogle sultne spillere. Vi skal både bevise overfor os selv, dem der kigger med og træneren, at vi er gode nok til at være med. Det handler om vi skal fortsætte i det spor, som holdet har udviklet sig i de seneste to et halvt år. Som gruppe har vi rykket os chance

- Nu får vi en chance og skal prøve at udnytte den, forklarer Jannik Vestergaard.

Der er solgt 7000 billetter til opgøret mellem Danmark og Østrig i Herning.

