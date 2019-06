Den fortabte søn er en af de mest succesrige

Han er ligesom blevet den fortabte søn i landsholdsregi.

Spilleren, der i en alder af 30 år stadig venter på sit store gennembrud på landsholdet.

16 landskampe står han noteret for. Den seneste daterer sig mere end to et halvt år tilbage i tiden – mod Tjekkiet i november 2016.

Nu er han så med igen, men ikke som en af stamspillerne, men som ham, der skal presse de andre fra baghjulet.

Daniel Wass har haft en flottere klub- end landsholdskarriere. Med en rød-hvid trøje over hovedet har han aldrig fundet melodien eller grebet de chancer, han har fået.

En af de mest succesfulde

Når Daniel Wass ser sig rundt i landsholdslejren, er der ikke mange andre, der kan se tilbage på tilsvarende succes-sæson.

Han skiftede til Valencia, har spillet 50 kampe, været med til at spille dem i Champions League og har samtidig en aktuel pokaltriumf med i ærmet. 2-1 sejren over Barcelona var karrierens største triumf.

På trods af den aktuelle succes møder Wass ikke frem med forventning om spilletid i de to forestående landskampe.

- Jeg har ikke store forventninger. Jeg tager en dag ad gangen og må se, hvad der sker. Jeg er glad for at være med, siger Daniel Wass med ydmyghed.

Daniel Wass er tilbage i landsholdsvarmen. Det er mere end to et halvt år siden, han senest står noteret for en landskamp. Foto: Liselotte Sabroe Ritzau Scanpix

Stridigheder begravet

Han havde en kontrovers med landstræner Åge Hareide sidste sommer, hvor de diskuterede i medierne. Wass mente, at en gammel sag fra 2016 havde fået konsekvenser for ham. Han havde meldt afbud til træningsturen til Japan, fordi han følte sig slidt.

De stridigheder er nu parkeret et sted, hvor Wass bruger den politisk korrekte formulering, når han bliver spurgt om kontroverserne.



- Jeg ser frem og vil ikke kigge tilbage på, hvad der er sket, påpeger han.

Han er udtaget som midtbanespiller, men sæsonen i Valencia har vist, at Wass er præcis det, Morten Olsen kaldte en polyvant spiller (anvendelig, red.) på mange positioner.

- Jeg har i denne sæson spillet seks forskellige positioner i Valencia. De to centrale pladser på midtbanen. Venstrekant, højrekant samt både højre og venstre back. Nogle taler om, det er en fordel at være så fleksibel, andre taler om det som en ulempe, siger Daniel Wass, der drømmer om spilletid i de to kampe, selv om han rolle i første omgang bliver at presse de etablerede navne i truppen.

