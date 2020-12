Den gruppe skal vi vinde

Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova!

Det var resultatet af VM-lodtrækningen, hvor de 10 kvalifikationskampe skal afvikles i løbet af 2021.

Danmark har i sandhed fået en drømmelodtrækning.

En kæmpe gave fra den tidligere italienske verdensmester Danielle de Rossi og den tidligere FCM-spiller Rafael van der Vaart, der trak alle de 55 nationer op fra bowlen ved lodtrækningen i Schweiz.

Kasper Hjulmand og det danske landshold kunne ikke have ønsket sig en bedre pulje.

De slap for de lange, opslidende rejser, og de har fået en pulje, hvor de må betegnes som favoritter til at slippe videre til VM.

Danmark har kvalificeret sig til to af de tre seneste VM-slutrunder og med en topseedning undgik Danmark at møde alle de bedste fodboldnationer i Europa.

Kasper Hjulmand kalder det en god lodtrækning. Det er en markant underdrivelse. Danmark, der er topseedet, er favoritter til at vinde kvalifkationspuljen. Foto: Jens Dresling.

- Det er en god lodtrækning. Både sportsligt og logistisk. Det er godt vi slap for lange rejser, fordi det er et meget sammenpresset program, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Vi tænker stort, og målet er afgjort at vinde gruppen, fordi det er en meget bøvlet vej at komme til VM, hvis vi ’kun’ bliver nummer to i gruppen, fastslår han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Gravesen og Jacobsen analyserer Danmarks gruppe: 'Vi er det stærkeste hold'. Video: Discovery Networks Danmark

Det betyder nemlig, at alle to’erne plus to Nations League-vindere – altså 12 hold – skal slås om blot tre pladser ved VM.

På trods af den gode lodtrækning advarer landstræneren dog mod Østrig, der har imponeret ham de senere år.

- Det er en fodboldnation stærkt på vej frem. De har rigtig mange spillere fra Bundesligaen. De er aggressive og spiller tempofyldt fodbold, pointerer han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Mæhle påtager sig favoritværdigheden, men forventer svære kampe mod Østrig og Skotland. Video: Discovery Networks Danmark

Boykot er ikke løsningen

VM-slutrunden skal spilles i disse dage om to år i Qatar. Der har siden de fik tildelt slutrunden været stærk kritik af landet, der ikke overholder almindelige menneskerettigheder.

- Jeg har haft mange diskussioner med mig selv om VM i Qatar. Og man kan kritisere Qatar for meget, men jeg synes ikke en boykot fra vores side er løsningen på udfordringerne med et land som Qatar som værter, siger landstræneren.

- DBU har håndteret det rigtig godt og har bakket op om de menneskeretslige organisationer, der har været på banen i forhold til Qatar, pointerer han.

Dem skal vi møde Østrig De er netop rykket op i A-gruppen i Nations League og er kvalificeret til EM-slutrunden næste sommer, hvor modstanderne er: Holland, Ukraine og Nordmakedonien. Landstræner: Den 54-årige tysker Franco Foda har trænet i Tyskland, Schweiz og Østrig før han fik landstrænerjobbet. Største profiler: David Alaba, Bayern München. Marcel Sabitzer, RB Leipzig. Marko Arnautovic, Shanghai. Kampe mod Danmark: De har mødt hinanden ni gange. Fire danske sejre, én uafgjort og fire nederlag. Slutrunder: Fire VM-slutrunder. Senest i 1998, hvor de røg ud i gruppespillet. Placering på FIFA-ranglisten: 23. Skotland Det er en fodboldnation på vej frem. De vandt over Serbien i kvalifikationskampen i november og er således med ved EM på et yderligt mandat. Landstræner: Den 57-årige Steve Clarke har stor erfaring som assistent i topklubber som Liverpool. Han blev landstræner sidste år efter en trænerkarriere i Kilmarnock. Største profiler: Andrew Robertson, Liverpool. Callum McGregor, Celtic. Scott McTominay, Manchester United. Kampe mod Danmark: De to nationer har mødt hinanden 17 gange. Danmark har syv sejre og ti nederlag. De to seneste kampe mod dem er tabt. Slutrunder: Otte gange har de været til en VM-slutrunde. Men de har ikke været med siden 1998 i Frankrig. De er aldrig tidligere kommet videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde. Placering på FIFA-raglisten: 48. Israel I kvalifikationen til EM sluttede de næstsidst foran Letland. I Nations League spiller de i B-gruppen efter oprykningen sidste år. I den aktuelle pulje sluttede de på tredjepladsen bag Tjekkiet og Skotland. Landstræner: Den 58-årige østriger Willibald Ruttensteiner tiltrådte som landstræner i sommer efter en lang trænerkarriere primært i Østrig, hvor han blandt andet har været sportsdirektør i forbundet. Han kom dog fra et job de seneste to år som sportsdirektør i det israelske fodboldforbund. Største profiler: Eran Zahavi, PSV Eindhoven. Manor Solomon, Shakhtar Donetsk. Monas Dabur, Hoffenheim. Kampe mod Danmark: De har mødt hinanden otte gange. Syv sejre til Danmark og blot én til Israel. Slutrunder: De deltog ved VM-slutrunden i 1970 i Mexico. Placering på FIFA-raglisten: 87. Færøerne De fik en succesoplevelse med oprykningen fra Nations League-gruppen. Når man ser bort fra kampe mod de helt små nationer, så vinder de ikke mange fodboldkampe. Landstræner: Den 60-årige svensker Håkan Ericson overtog jobbet fra Lars Olsen i 2019. Største profiler: Hallur Hansson, Horsens. Klæmint Olsen, NSI. Brandur Hendriksson Olsen, Helsingborg. Kampe mod Danmark: Fire kampe. Danmark har vundet alle opgørene. Slutrunder: Ingen. Placering på FIFA-raglisten: 107 Moldova Det er et fodboldmæssigt u-land, der meget sjældent vinder fodboldkampe. De præsterede dog at spille 0-0 mod Rusland i november. For ét år siden præsterede de faktisk kun at tabe 1-2 til de franske verdensmestre. Landstræner: Engin Fitat, den 50-årige tyrker, har stået i spidsen for holdet siden 2019. Han har en lang erfaring bag sig som klubtræner. Største profiler: Igor Armas, Voluntari. Eugeniu Cebotaru, Academica Clinceni. Kampe mod Danmark: De to nationer har aldrig mødt hinanden tidligere. Slutrunder: Ingen. Placering på FIFA-raglisten: 177.

