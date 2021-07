Den nøgne sandhed: Sådan mødtes Nikolaj og Hjulmand

Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand tog sig en timelang hyggesnak i sandet foran Hotel Marienlyst i mandags.

En sludder mest om løst og ikke ret meget fast, men de to landstrænere har i flere år haft jævnlig kontakt til hinanden om både sjov og alvor.

Fynboen var én af dem, Kasper Hjulmand inviterede til en snak om danskhed, og fynboen har også givet et par fif med på vejen i forhold til at leve i en tæt coronaboble.

De kender hinanden fra sandet ved Smukfest i Skanderborg, hvor billedet fra 2019 viser de to i selskab med selveste Stig Tøfting og en fyr i afslappet afklædning. Nikolaj, Tøffe og Hjulmand var ved den højtidelige lejlighed nomineret til at sidde i et ekstra dommerpanel i forbindelse med kendissernes udfoldelser i disciplinen smukbold.

- Vi har en god kontakt til hinanden. Foruden Smukfest har jeg mødt Kasper til nogle golfarrangementer, og så er han gode venner med Lars Christiansen, som er min gamle ven, og den vej er vi også mødtes. Det var fint, at vi lige kunne mødes mandag og sludre lidt på stranden, siger Nikolaj Jacobsen.

I har snakket om danskhed – hvad er det for dig?

- Jamen, det er jo bl.a. dyder som fællesskab, og den – danskheden – oplever vi jo lige nu. Jeg tror, alle føler sig rigtigt meget danske lige i øjeblikket, og det glemmer man måske lidt i en travl hverdag. Derfor er det fantastisk, at vi kan få sådan nogle øjeblikke, som fodboldlandsholdet skaber nu, og som vi jo også gjorde med VM-guldet i januar, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det betyder jo noget for sammenholdet som danskere, og når du kigger rundt og ser alle de unge mennesker, der fester og ikke har måttet noget i lang tid, jamen så kan du bare glæde dig over, at så mange mennesker kan samles i ren glæde uden slåskampe og baldrede ruder. Det er ren fest, siger fynboen.

Nikolaj Jacobsen og hans kompagni fik også et par hilsener med på vejen, da de tirsdag skulle til haltræning midt i fodboldlandsholdets festlige farvel til Helsingør. Foto: Jonas Olufson

Håndboldspillerne dyrker også festen i fulde drag og glæder sig på de fodboldspillerne kollegers vegne.

- VI synes jo også, det er fantastisk. Vi er stolte af vores fodboldlandshold, og jeg er sikker på, det er med til at inspirere os. Mange af mine drenge har jo prøvet det før, nemlig ét at samle nationen ved OL i 2016, VM i 2019 og nu i år. Et par stykker var også med til at vinde EM-guld i 2012 – der er dog ingen med fra EM i 2008, siger han grinende.

Håndboldlandsholdet samlede også en gevaldig fest med 15.000 tilskuere i Royal Arena og Boxen i Herning i januar 2019, men det er alligevel ikke helt det samme som den, fodboldlandsholdet har gang i, konstaterer Nikolaj Jacobsen.

- Der er altså stor forskel på at stå og fejre VM-guld i 29. januar i tre graders kulde og til nu med høj sol og 25 grader. Det ville eddermame også blive dyrt i øl ved storskærmsarrangementer, hvis tilskuerne skulle kaste øl op i luften hver gang, vi scorede…