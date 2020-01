Den oplagte afløser: Sand passer på alle parametre

Hvem skal afløse Jon Dahl Tomasson som landstræner Åge Hareides højre hånd det næste halvår?

Efter Jon Dahl Tomassons pludselige skifte til Malmö FF, vil nordmanden helst have en dansker som sin assistent frem mod EM-slutrunden i fodbold.

Her giver vi et bud på, hvem der er de mest oplagte kandidater med dansk pas.

Ekstra Bladet har udpeget de ti danske navne, der kan komme i spil. Vi har udpeget Ebbe Sand som favoritten, mens Christian Poulsen med sin aktuelle erfaring fra Ajax også bør være i spil, ligesom Brian Priske bør figurere i topfeltet.

Især Brian Priske er dog udfordret, fordi han samtidig er cheftræner i FC Midtjylland. Kommer Danmark videre fra EM-gruppespillet, vil det kollidere med forberedelserne for midtjyderne til den kommende sæson.

Morten Wieghorst går ledig, men han ligner ikke det oplagte match sammen med Åge Hareide, fordi han skal tiltræde efter EM-slutrunden til sommer som assistent for Kasper Hjulmand.

Mandag mødtes 66-årige Åge Hareide med fodbolddirektør Peter Møller for at indkredse, hvilke emner der er aktuelle til jobbet.

- Det er vigtigt, at vi finder en assistent, som Åge føler sig tryg ved. Det er også vigtigt, han får en person, der kan aflaste ham på træningsbanen.

- Helt afgørende er det naturligvis, at Åge kan sparre med ham på bænken og i forberedelsesfasen, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.

En ekstra opgave er landet på Peter Møllers bord i DBU efter Jon Dahl Tomassons farvel. Foto: Lars Poulsen

Den kommende assistent skal hjælpe Hareide i forbindelse med testkampene i foråret og naturligvis selve EM-slutrunden, der for Danmarks vedkommende som minimum kommer til at indbefatte tre kampe i Parken.

- Vi skal have vendt de emner, vi har fundet frem til, og satser på at have en løsning på plads meget snart, siger fodbolddirektør Peter Møller.

På Ekstra Bladets liste over de ti mest oplagte danske kandidater figurerer William Kvist ikke.

Det gør han ikke, fordi han ikke opfylder betingelserne for jobbet. Kravet er, at man mindst skal have en A-træner licens for at være assistent for landsholdet. William Kvist er slet ikke i besiddelse af en trænerlicens.

Danmark spiller to forberedelseskampe i foråret. 31. marts er modstanderen England på Wembley, mens der også venter en modstander på dansk grund forud for opgøret mod englænderne.

Derudover bliver der formentlig spillet yderligere to testkampe i slutningen af maj og starten af juni som endelig forberedelse til EM-slutrunden.

EM bliver Åge Hareides sidste opgave som dansk landstræner, og hans EM-assistent stopper også efter slutrunden.

Hvem ender som Åges EM-hjælper? Foto: Anders Brohus 1 Ebbe Sand Han må være favoritten, hvis det skal være en dansker. Han opfylder alle forudsætninger for at træde til som assistenten frem til og med EM. Han har Pro Licens, trænererfaring, slutrundeerfaring og er ledig på markedet. Læg dertil, at han er en meget vellidt person. Han vil være det oplagte valg. Foto: Lars Poulsen 2 Christian Poulsen Den tidligere landsholdsspiller fik sidste sommer et stort job som assistenttræner i Ajax. Han har A-licens og opfylder derfor betingelserne for at få jobbet. Han kan godt passe et job som assistenttræner, fordi Danmark i foråret blot spiller to kampe i marts og så er samlet i mindst fem uger i forbindelse med EM. Foto: Lars Poulsen 3 Brian Priske FCM-træneren arbejdede for Åge Hareide forud for VM i Rusland, hvor han kortlagde Peru. Han har alle forudsætninger for at træde til i rollen som assistent. Udfordringen kan blive, hvis Danmark går videre ved EM, og det så kolliderer med FCM’s forberedelser til den nye sæson. Specielt hvis klubben har vundet mesterskabet og skal forberede sig til Champions League-kvalen. Foto: Lars Poulsen 4 John ’Faxe’ Jensen Han trådte til, da DBU skulle bruge en vikarlandstræner under konflikten i 2018 og er i dag chefscout for Arsenal i Skandinavien. Han har stor erfaring i trænerrollen - både som cheftræner og assistent. Han har slutrundeerfaring og kan formentlig kombinere et job som assistent med jobbet i Arsenal. Foto: Lars Poulsen 5 Lars Olsen Europamesteren fra ’92 var I starten af årtusindet assistent for Hareide i Brøndby. Det giver ham i denne sammenhæng et stort plus, og havde han ikke taget jobbet i Esbjerg, havde han været oplagt. Han har dog nok at se på vestkysten, hvor foråret kommer til at stå på blodig overlevelseskamp Foto: Jens Dresling 6 Peter Bonde Morten Olsens tidligere assistent er ledig på markedet, selv om han træner piger på Oure Idrætsefterskole. Han har de faglige kompetencer og erfaring fra slutrunder. Samtidig kender han alt til rollen som assistenttræner. Men han brændte også broer til DBU-folket, da han stoppede i unionen. Foto: Jens Dresling 7 Christian Lønstrup Lønstrup gjorde sit trænernavn varmt i Helsingør, som han førte fra 2. division til Superligaen. Lige nu bliver han dog mest husket for den mulige matchfixing-sag i Roskilde. Det kostede ham i foråret tjansen i domkirkebyen at mistænke sine spillere for matchfixing, og han har siden været uden job. Foto: Olivia Loftlund 8 Morten Wieghorst Under normale omstændigheder ville det give mening at fremrykke Wieghorsts ansættelse, men han hænger så meget sammen med Kasper Hjulmand, at det ville være opsigtsvækkende, hvis han startede før tid. Kvalifikationerne har han ellers, og han er ledig på markedet. Foto: Christer Holte 9 Mark Strudal Den tidligere så åbenmundede angriber er ledig efter fyringen i Lyngby for lidt over et år siden. Han har papirerne i orden og har mange års erfaring som assistent i både FC Nordsjælland og Brøndby. Slutrundeerfaring har han dog ikke, og det ville være overraskende, hvis Hareide valgte at pege på ham. Foto: Lefteris Pitarakis/AP 10 Michael Laudrup ’Mister’ er ledig på markedet og har alle de faglige kvalifikationer, men Laudrup kender også mekanismerne. Hvis han springer til sådan et job, vil al fokus flytte sig til hans person. Og ligefrem assistent under norske Åge Hareide. Nej vel, det klinger bare ikke rigtigt…

