Han har været Åge Hareides faste holdepunkt som Simon Kjærs makker i det centrale forsvar i fem kampe i år.

Andreas Christensen har siden VM-slutrunden sidste sommer overhalet Mathias Zanka Jørgensen indenom og været det sikre kort i det danske midterforsvar. Men sådan er situationen bestemt ikke forud for de to sidste landskampe i år – fredag mod Gibraltar i Parken og mandag afgørelsens time i Dublin.

Lige nu står han ikke med de bedste kort på hånden i jagten på at spille fra start. Det gør han ikke, fordi han pådrog sig en skade i baglåret mod Schweiz i oktober. Siden har han ikke spillet ét minut for Chelsea den seneste måned.

- Den skade kom på et lortetidspunkt, hvor jeg havde spillet flere gode landskampe i streg. Men jeg er fuldt ud til rådighed, og hvis jeg skal spille to gange 90 minutter, er jeg klar til det. Det er derfor, jeg er her, siger Andreas Christensen.

Skaden i baglåret holdt ham ude i lidt over tre uger. Men de seneste ti dage før hjemkomsten til Danmark trænede ham med resten af truppen. Uden dog at få spilletid.

Andreas Christensen har været skadet, men er nu frisk igen. Han kommer til at kæmpe for at få en plads på landsholdet igen. I den her situation er han blevet snydt af Thomas Delaney.

Svært at komme ind

- Jeg har været meget fokuseret på at blive 100 procent klar, så jeg kan skubbe på i forhold til at komme tilbage på holdet. Men det er klart, at det gør det meget sværere at komme ind på holdet, når det bare bliver ved med at vinde, siger Andreas Christensen om situationen i Chelsea, hvor holdet siden danskerens skade har vundet fire kampe i træk i Premier League. Faktisk står Frank Lampards tropper lige nu med seks sejre på stribe.

Andreas Christensen er ikke overrasket over udviklingen i Chelsea, hvor mange unge, talentfulde spillere har kurs mod topplaceringerne i Premier League.

- Inden sæsonen spekulerede folk måske lidt over, hvad der skulle ske. Og det begyndte jo også med et skidt resultat på Old Trafford. Men allerede der var vi klart bedst i første halvleg, og det har vi bygget videre på. Lige nu er der en rigtig god stemning, påpeger Andreas Christensen.

Han konkurrerer med Mathias Zanka Jørgensen og Joachim Andersen om pladsen ved siden af Simon Kjær i det centrale danske forsvar. Det kunne godt tyde det på, at Mathias Zanka Jørgensen trækker gevinsten som start fredag mod Gibraltar.

