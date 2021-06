Den tanke har vi slet ikke tænkt

Kald det skæbnekamp, kald det vind-eller-forsvind. Ja, kald det lige, hvad du vil.

Faktum er, at det er sidste udkald for Danmark mandag aften mod Rusland.

Danmark skal vinde. Alt andet sender Kasper Hjulmands tropper ud i EM-kulden.

Men Danmark skal også levere et resultat, som ingen tidligere har præsteret i en slutrunde.

Ingen nationer har nemlig tidligere tabt de to første kampe og siden gået videre fra gruppespillet.

Det er det bjerg, som Danmark skal passere mandag aften i Parken.

- I den situation, vi står nu, er jeg lykkelig for, at lodtrækningen faldt ud som den gjorde. At det blev Parken og ikke St. Petersborg vi skal spille opgøret, siger Kasper Hjulmand.

På trods af den turbulente uge, spillerne har oplevet, er optimismen og troen fortsat stor i den danske lejr.

Joakim Mæhle mener, at de kvaliteter Danmark har vist ved EM giver stor optimisme forud for den afgørende kamp mod Rusland. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har slet ikke tænkt den tanke, at EM kan være slut på mandag. Ingen i truppen tænker sådan.

- Tværtimod har vi talt meget om den gave vi fik, da Rusland vandt 1-0 over Finland. Det betyder, at vi nu har en finale, og vi vil gøre alt for at smadre Rusland, siger Joakim Mæhle.

Den tro og optimisme, som Joakim Mæhle lægger til grund for Danmarks chancer for det videre færd i turneringen, er skabt ud fra det, han specielt oplevede mod Belgien.

- Hvis vi spiller tilnærmelsesvis så godt som mod Belgien, så skal vi besejre Rusland.

- Vi har set, vi har kvaliteterne.

- Nu håber jeg på, vi kommer til at opleve samme støtte og opbakning, som vi fik mod Belgien. Det var helt utroligt, og det hjalp os, påpeger han.