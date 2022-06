Den tavse ambassadør: Nægter at stille op

Nadia Nadim er på kort tid gået fra at være et forbillede for rigtig mange mennesker til at være voldsomt upopulær på grund af sin promovering af VM i Qatar. Forstå hele sagen om Nadia Nadims rejse fra stjerne til skurk i videoen her

Nadia Nadim er stolt af at være ambassadør for den mest omdiskuterede og skandaleombruste fodboldslutrunde nogensinde - men ikke så stolt, at hun vil interviewes om det

Hun er hyret af FIFA og betalt (godt) af Qatar-styret for at være ambassadør og promovere det kommende VM i fodbold.

Men på trods af det er den danske fodboldspiller Nadia Nadim komplet umulig at få i tale om slutrunden – noget man ellers skulle tro var muligt, når hendes opgave er at … ja, promovere VM.

Spørger man gennem det internationale fodboldforbund, FIFA, er der heller ingen hjælp at hente. Overhovedet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få Nadia Nadim i tale gennem FIFA, der 5. april var stolt over at kunne præsentere den danske angrebsstjerne som deres nye ambassadør for VM i Qatar – fem dage efter, Nadia Nadim selv havde bekræftet det over for Ekstra Bladet i Doha.

Men under ambassadørens arbejdsopgaver står der tilsyneladende intet om, at hun skal stille op til interviews for at snakke om slutrunden.

Sådan så det ud, da Nadia Nadim 1. april var på plads i Doha i forbindelse med VM-lodtrækningen. Foto: Lars Poulsen

En slutrunde, der kritiseres vidt og bredt, fordi den afholdes i et land, der bryder talrige menneskerettigheder og er skyld i tusindvis af migrantarbejderes død.

Netop derfor har ambassadørskabet også medført massiv kritik af Nadia Nadim, fordi hun ifølge kritikere ved at takke ja til at agere reklamesøjle tager del i Qatars propagandamaskine og blåstempler slutrunden.

Men den kritik er hverken Nadim eller FIFA interesseret i at svare på.

Det er hele 70 dage siden, at Ekstra Bladet første gang anmodede FIFA om et interview om det kommende VM med den danske fodboldspiller.

5. april blev den første forespørgsel således sendt afsted til organisationens medieafdeling. Senere fulgte fire yderligere forespørgsler, inden der til sidst var 'hul igennem' i slutningen af april. Her lød det i et mailsvar:

- Tak for din interviewforespørgsmål. Det er blevet noteret, og vi vil give dig besked, når en mulighed byder sig.

Siden har FIFA ikke givet lyd fra sig overfor Ekstra Bladet på trods af fire yderligere henvendelser om, hvornår et interview med deres ambassadør ville kunne komme i stand.

Nadia Nadim står noteret for 99 landskampe på det danske landshold. Foto: Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Nadia Nadim har gennem sin agent, Michael Kallbäck, igen og igen afvist Ekstra Bladets talrige interviewforespørgsler.

Seneste afvisning kom 12. juni, hvor fodboldspillerens agent i en sms til Ekstra Bladet skrev:

- Nej. Ikke omkring VM eller noget andet.

For nylig gjorde den danske landstræner Lars Søndergaard det ellers klart over for DR Sporten, at Nadia Nadim skal udtale sig om Qatar, hvis hun vil med til EM – på den måde vil der kunne blive lagt låg på sagen, har han forklaret.

Men det ser ikke ud til at ændre på Nadia Nadims villighed til at stille op til interview. Til den udtalelse svarer hendes agent blot:

- Nej. Det er noget, som du må snakke med Lars (Søndergaard, red.) eller DBU omkring.

Det er dog ikke, fordi den danske stjerne ikke gerne vil flage med, at hun bliver betalt for at tale godt om den omdiskuterede slutrunde.

I sin biografi på sin Instagram-profil stå der: ‘Stolt VM-ambassadør for Roadto2022’, ligesom hun 19. april delte et opslag, der var mærket ‘betalt partnerskab’.

Her opfordrede hun sine 258.000 følgere at sikre sig en billet til ‘det bedste show på kloden’ afsluttende med et par hashtags: #Qatar2022 #FifaWorldCup @Roadto2022 @Roadto2022en.

Med andre ord er der altså styr på promoveringen – bare ikke i de konventionelle medier.

Det kan der til gengæld snart blive lavet om på. Torsdag vil den danske landstræner Lars Søndergaard nemlig udtage det hold, der skal til EM til sommer.

Er Nadia Nadim et af de navne, som landstræneren peger på, vil det betyde, at Nadia Nadim kommer ud af sit flyverskjul.

I hvert fald hvis Lars Søndergaards krav står til troende.