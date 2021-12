Den tidligere fodboldmålmand Lars Høgh er død

Den tidligere fodboldmålmand på landsholdet Lars Høgh er onsdag død efter længere tids kræftsygdom.

Det oplyser hans familie i en mail til Ritzau. Han blev 62 år.

'Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er sovet stille ind her til aften', skriver familien.

Lars Høgh nåede at spille 817 kampe for OB og blev danmarksmester i 1977, 1982 og 1989.

På banen er han især kendt for sin store indsats i OB's udebanekamp mod Real Madrid i UEFA Cuppen i 1994, hvor det på mirakuløs vis lykkedes fynboerne at hente en 2-0-sejr over den spanske kongeklub.

Lars Høgh leverede en af de bedste danske målmandspræstationer nogensinde, da han holdt Real Madrid fra fadet i OB's sejr på Bernabeu i 1994. Foto: Rune Kim

Lars Høgh måtte hive en række store redninger ud af ærmet, inden holdkammeraterne Ulrik Pedersen og Morten Bisgaard scorede målene, der bragte OB videre i turneringen.

Han spillede desuden otte kampe for Danmark.

I mange år stod han i skyggen af Peter Schmeichel på landsholdet, men Høgh nåede i løbet af sine få optrædener at spille en nøglerolle ved VM i 1986.

Han lagde handskerne på hylden i 2000, men blev syv år senere indlemmet på landsholdet igen - denne gang som målmandstræner.

Lars Høgh har altid følt sig hjemme på landsholdet, hvor han har været særdeles vellidt hos både trup og stab. Foto: Lars Poulsen

Det job varetog han helt frem til i år, hvor han var med Kasper Hjulmands udvalgte under EM.

Kort efter EM fik Lars Høgh et tilbagefald, og det var derfor ikke alle efterårets VM-kvalifikationskampe, han kunne deltage i som træner.

Da Danmark i november mødte Færøerne i 2021's sidste hjemmekamp i Parken, hyldede landsholdsspillerne Lars Høgh med et banner. Høgh var på tribunen og hilste på spillerne.

I dagene omkring opgøret mod Færøerne fortalte Høgh, at hans læge havde givet ham måneder og ikke år at leve i.

Lars Høgh besøger landsholdslejren i november. Foto: Lars Poulsen

En kærlig hilsen til Lars Høgh fra de danske fans under hjemmekampen i Parken mod Israel i september i år. Foto: Lars Poulsen

Tidligere i december blev han optaget i Fodboldens Hall of Fame, inden han onsdag døde.

Lars Høgh har i sin nyudgivne selvbiografi ikke lagt skjul på, at landsholdet havde enorm betydning for ham.

Både i de gode stunder, men også når livet gjorde ondt.

Den folkekære fynbo fik i 2018 konstateret kræft i bugspytkirtlen, men har i hele forløbet forsøgt at se positivt på tilværelsen i stedet for at lade de dystre tanker tage over.

Hans optimisme har sået frø mange steder i det danske fodboldlandskab. Livsglæden kunne ingen tage fra ham.