Dengang vi fik bank af Israel

Danmark har traditionelt et godt tag på aftenens modstander. Men der var engang, hvor det nær var gået helt galt

Du kan, kære læser, ikke huske den kamp, og det er helt fint.

Enten var du ikke født, eller også havde du andet at lave lige den aften. Ja, så du kampen, er der stadig en vis sandsynlighed for, at den er røget i glemmebogen.

En af hovedpersonerne kan end ikke genkalde sig oplevelsen.

Men den er god nok. Danmark spillede for længe siden en fodboldkamp til Israel. Og tabte.

Det skete 8. februar 1978 på Bloomfield Stadium i Tel-Aviv – samme sted, som Danmark i aften tager hul på VM-kvalifikationen.

Utallige afbud

Det var en venskabskamp (og jubilæum for værterne, der spillede landskamp nummer 50), der var igen-igen et utal af afbud til landstræner Kurt ’Nikkelaj’ Nielsens trup. For enten kunne de udlandsprofessionelle ikke få fri til landskampe, eller også gad de ikke besvære sig med turen for en ofte ligegyldig træningskamp, som tilfældet var i Tel-Aviv.

Der var ingen Allan Simonsen. Ingen Henning Jensen, Ulrik Le Fevre, Per Røntved, Frank Arnesen, Jørgen Kristensen eller Søren Lerby for den sags skyld.

Og nederlaget på 0-2 understregede bare alle danskeres behov for at komme videre i en hulens fart.

Nederlaget, der til dato er det eneste, Danmark har lidt i otte kampe mod Israel, ville dog med stor sandsynlighed have været meget større, hvis ikke det havde været for Per Poulsen i målet.

For han var med.

- Med flere flotte redninger forhindrede han en slem øretæve, skrev Ekstra Bladet fra Tel-Aviv.

Som gjaldt det Golan-højderne

Han mente selv, han blev skubbet ved den første scoring og var fuldstændig chanceløs ved mål nummer to.

Den israelske sejr var der intet at sige til.

- Det var så afgjort det bedste hold, der vandt. Det var tydeligt, at vore spillere havde en lang vinterpause siddende i benene. Israelerne var både hurtige og teknisk gode spillere, som ofte bragte det danske forsvar på glatis, og vore spillere lavede så mange fejlafleveringer og manglede den nødvendige hurtighed til at kunne stable modangreb på benene, skrev Ekstra Bladet.

- De kæmpede som gjaldt det Golan-højderne, skrev Jørn Mader for Politiken.

Per Poulsen slår en latter op, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen her mere end 43 år senere.

- Nej! Den kamp kan jeg altså ikke huske, kommer det.

- Jeg spillede over 400 kampe for B 1903 og mere end 800 i alt i karrieren, så den der er gledet lidt ud, siger han og griner igen.

Per Poulsen var ikke førstevalg. Det var Birger Jensen. Og så var der Ole Kjær, Per Wind, Benno Larsen og Ivan Lykke.

- De fleste af mine landskampe dengang foregik på bænken, siger Per Poulsen og genkalder sig det væld af gode målmænd, der fandtes på det tidspunkt.

Røvfuld i farvandet

Han husker også udmærket fraværet af de stærkeste spillere.

- Sådan var setuppet desværre dengang. En form for splittelse mellem professionelle og amatører. Ofte hvis de bedste meldte fra, meldte de næstbedste også fra. For så kunne der være røvfuld i farvandet. Især hvis man skulle spille mod nogen af dem fra østblokken, fortæller han.

Per Poulsen var utvivlsomt en af 1. divisions bedste målmænd, og han tog meget gerne med, hvis DBU ringede. Men det var nu alligevel med blandede følelser.

- Det var lidt diffust. For man skulle spille uforholdsmæssigt mange rigtigt gode kampe for at få en enkelt landskamp. Og det var sjældent rigtig sjovt, siger han med henvisning til de mange nederlag, Danmark rendte ind i op gennem 1970’erne.

I 1978, det sidste år, inden Sepp Piontek tog over som landstræner, og man fra UEFA’s side i øvrigt fik ændret reglerne, så klubberne skulle slippe deres spillere, hvis landsholdet kaldte, spillede Danmark otte landskampe. Kun to af dem blev vundet. Og sådan havde det negative billede været i mange år.

- Det kom mere i faste rammer, da Piontek kom til. Men det var en utaknemmelig opgave, Rudi Strittich og Kurt Nielsen havde før ham, siger Per Poulsen om de svære 1970’ere.

Danmarks startopstilling mod Israel

Per Poulsen (B 1903) - John Andersen (B 1903), Henning Munk Jensen (Frederikshavn), Ronald Stelmer (OB), Flemming Ahlberg (Frem) - Jens Jørn Bertelsen (Esbjerg), Allan Hansen (Slagelse), Peter Poulsen (Køge), Torsten Andersen (KB) - Kurt Hansen (Nakskov) og Henrik Skouboe (B 1901).

Benny Nielsen fra Næstved og Gert Jørgensen fra B 1901 blev skiftet ind undervejs.