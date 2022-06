Der er en toptræner gemt i ham

Han er kun 26 år, har mange år tilbage på topniveau, men allerede nu viser han store evner til at blive en fremtidig toptræner.

Spådommen kommer fra en mand, der ved, hvad han taler om. Det er nemlig landstræner Kasper Hjulmand, der er overbevist om, at Pierre-Emile Højbjerg om mange år vil have en god chance for at begå sig som toptræner i den benhårde fodboldverden.

- Om forhåbentligt mange år ligger der en toptræner gemt i Pierre. Han studerer spillet, går op i det og vil gerne diskutere det.

Pierre Emile Højbjerg har evner til at blive toptræner, fordi han læser spillet så godt, mener Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

- Han er også dygtig til at læse det taktisk, siger Kasper Hjulmand, der på den måde har gennemskuet midtbanemotorens evner til et fremtidigt job, når karrieren er overstået.

Hovedpersonen kan godt se sig i en trænerrolle, når støvlerne er lagt på hylden om mange år.

- Jeg interesserer mig for det taktiske i spillet og er forelsket i fodboldverdenen, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Landstræneren glæder sig over at have Højbjerg til rådighed de næste mange år, fordi han har udviklet sig som en af landsholdets vigtigste spillere. Han er en leder, der er trådt i karakter som en stor og vigtig profil.

- Pierre har været gennem en fantastisk skole og er topprofessionel i alt, hvad han foretager sig. Han løfter sine holdkammerater og gør dem bedre, fordi han vil vinde for enhver pris, mener Kasper Hjulmand.

Han har en klar fornemmelse for, hvorfor Pierre-Emile Højbjerg ikke er træt og nedslidt nu, selv om sæsonen synger på sidste vers.

Pierre Emile Højbjerg gør ifølge landstræneren alt for at optimere tingene omkring sig. Foto: Lars Poulsen.

- Der er kun én forklaring på, at Pierre kan blive ved og ikke er træt og slidt ned.

- Det er, at han er ekstrem dygtig til at passe godt på sig selv. Han indtager ikke noget, han ikke skal. Han tager kuldebade på de helt rigtige tidspunkter. Han kommer ikke til at sidde som 36-37-årig og sige: Kunne jeg have gjort mere. Han gør alt for at optimere tingene for sig selv, roser Kasper Hjulmand.

